İYİ Partili vekil: Göçmenlerin koronavirüsü getirmediğinin garantisi var mı? İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Meclis'te koronavirüsle ilgili yaptığı konuşmada "Bu göçmenlerin koronavirüsü getirmediğinin garantisi var mı?" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından tüm gözler bu hastalığa çevrildi. TBMM'de konuşma yapan İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş da " Bu göçmenlerin koronavirüsü getirmediğinin garantisi var mı? Kayıtlı değil, girdi-çıktı, nerede de dolaştığı belli değil" dedi.

Çin'de ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan koronavirüste Türkiye'de ilk vaka 10 Mart'ta tespit edildi. Virüs, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de gündeminde vekiller bu konuyla ilgili görüşlerini dile getiriyor.

"GÖÇMENLER KAYITLI DEĞİL"

Meclis Genel Kurulu'nda konuşma yapan İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş koronavirüsü göçmenleri getirmiş olabileceğini belirtip şunları söyledi "Bu göçmenlerin koronavirüsü getirmediğinin garantisi var mı? Kayıtlı değil, girdi-çıktı, nerede de dolaştığı belli değil. İki: Bu göçmenlerin içinde ne kadar terörist var, bilen var mı? O da meçhul. Sınırlarımız yolgeçen hanına dönmüş, âdeta kevgire dönmüş; Bakan Bey yakaladıkları yarım milyon göçmen sayısıyla övünüyor. Size hatırlatmak isterim: 2013-2016 yılları arasında ülkemizi cehenneme döndüren IŞİD ve PKK terör örgütlerinin 9-10 merkezimizde yaptığı katliamlarda, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere toplam 470 küsur vatandaşımızı kaybettik, 417 vatandaşımızı şehit verdik, 1.200 vatandaşımız gazi oldu, yaralandı. Allah aşkına, hiç mi ders çıkarmadınız? Çünkü o terör eylemlerini yapan hainlerin büyük bir bölümü Suriye sınırından göç ederek girmişti. İçlerinde maalesef Türk vatandaşları da vardı. Pasaportla kimlikle girmediler, kaçak göçek, göçmen gibi gelip bu alçakça katliamları yaptılar."