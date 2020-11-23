İYİ Partili Tatlıoğlu: Zamanında konuşulmayan dil bize rehberlik etmez
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İYİ Partili Tatlıoğlu: Zamanında konuşulmayan dil bize rehberlik etmez

23.11.2020 13:59 | Son Güncelleme: 23.11.2020 14:03
İYİ Partili Tatlıoğlu: Zamanında konuşulmayan dil bize rehberlik etmez

İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'ın açıklamalarıyla ilgili, "Yanlış zamanda konuşmanın, geçmiş zamanda konuşmanın bir anlamı yok. Zamanında konuşulmayan dil bize rehberlik etmez" dedi.

İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'ın açıklamalarıyla ilgili, "Yanlış zamanda konuşmanın, geçmiş zamanda konuşmanın bir anlamı yok. Zamanında konuşulmayan dil bize rehberlik etmez" dedi.

İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Tatlıoğlu, Türkiye'de ekonomi, siyaset ve sosyal hayatın görünür bir şekilde düşüşe geçtiğini savunarak, "Şu anda 40 milyar dış ticaret açığı, 23 milyar dolar cari işlem açığı var. Bu rakamlar ekonominin sağlıklı plan çerçevesinde yürütülmediğini gösteriyor" dedi. Koronavirüs ile mücadeleye de değinen Tatlıoğlu, "Her evde koronavirüs hastası var, her mahalleden bir koronavirüs cenazesi çıkıyor. Devlet gerçekleri paylaşmalı. Bu, vatandaşın daha güçlü bir mücadele edişine destek sağlayacaktır. Verileri, kırarak, bükerek, siyasal hesaplarımıza uygun hale getirmenin, şu çağda sonuç üretmesi mümkün değil" dedi.Tatlıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'ın tartışma yaratan açıklamaları sorulmasına üzerine de, "Sayın Arınç ile bazı arkadaşları bazen Türkiye'ye geliyorlar. Uzun bir ara veriyorlar. Uzun zaman konuşmuyorlar. Biz bu arkadaşların konuşmaları gerektiği zamanlarda konuşmadıklarına uzun zaman şahit olduk. Bu konuşma cumhurbaşkanlığı sistemine geçişte olmalıydı, yolsuzlukla dolu ihaleler döneminde olmalıydı, YSK'nın İYİ Parti'yi seçime sokmama ataklarında olmalıydı. Yanlış zamanda konuşmanın, geçmiş zamanda konuşmanın bir anlamı yok. Doğru siyaset duruşu değil; içerideki kadrolar arası mücadeledir, ayar vermedir, Türkiye'yi, bizi bağlamaz. Zamanında konuşulmayan dil bize rehberlik etmez" yanıtını verdi.


İYİ Partili Tatlıoğlu: Zamanında konuşulmayan dil bize rehberlik etmez

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Besti KARALAR

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