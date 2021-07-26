İYİ Partili Sarıtaşlı'ya soruşturma
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İYİ Partili Sarıtaşlı'ya soruşturma

İYİ Partili Sarıtaşlı'ya soruşturma
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir için "darbeci" diyen İYİ Partili Songül Sarıtaşlı hakkında Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir için "darbeci" diyen İYİ Partili Songül Sarıtaşlı hakkında Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

İYİ Parti Tokat İl Yönetim Kurulu Üyesi Songül Sarıtaşlı'nın geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki toplamıştı. Songül Sarıtaşlı'nın "Semih Terzi'nin tersine asıl darbecinin Ömer Halisdemir olduğunu da biliyorsunuz değil mi?" ifadeleri sonucu sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyümüş, Sarıtaşlı, yoğun tepki üzerine Twitter üzerindeki şahsi hesabından söz konusu paylaşımı silerek sosyal medya hesabını kapatmıştı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı da konuyla ilgili açıklama yaparak Sarıtaşlı hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Açıklamada; "Tokat ilinde şüpheli U.S.S.'nin 15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan olaylara ilişkin bazı yorum ve paylaşımları nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca suçu ve suçluyu övme suçundan derhal soruşturma başlatılmıştır. Bu kapsamda şüphelinin ifadesi alınmış olup soruşturma devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mustafa Demir Mustafa Sarıgül Oğuzhan Asiltürk Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Buse Varol Demet Akalın Bülent Serttaş Mohammed Al Saloussi
Spor Balotelli Burak Elmas Jimmy Durmaz Taylan Antalyalı Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İYİ Partili Sarıtaşlı'ya soruşturma - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.7.2021 10:30:07. #1.15#

title