İYİ Partili Türkkan'dan şehit yakını olduğunu söyleyen vatandaşa ağza alınmayacak küfür - Haberler
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İYİ Partili Türkkan'dan şehit yakını olduğunu söyleyen vatandaşa ağza alınmayacak küfür

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Politika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bingöl'de esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi. Bu sırada şehit yakını olduğunu söyleyen bir kişi, Meral Akşener'in HDP'ye destek verdiğini belirterek tepki gösterdi. Bunun üzerine vatandaşın yanına giden İYİ Partili Lütfü Türkkan, boynuna sarılarak bir süre dinlediği bu kişiye çok ağır küfretti.

Parti yöneticileri ve milletvekilleriyle kente gelen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genç Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu. Saat kulesi önünde halk oyunları ekibinin gösterisini izleyen Akşener, sorun ve taleplerini dinlediği esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

TÜRKKAN, AKŞENER'E TEPKİ GÖSTEREN VATANDAŞA KÜFRETTİ

Akşener'in esnaf ziyareti sırasında şehit yakını olduğunu iddia eden bir kişi, İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu savunarak tepkisini dile getirdi. Bunun üzerine polis ekiplerinin bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığı kişinin yanına giden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, boynuna sarılarak bir süre dinlediği bu kişiye küfretti.

İYİ Partili Lütfü Türkkan, Akşener'e tepki gösteren şehit yakınına küfretti

VATANDAŞ GÜVENLİK GÜÇLERİNCE BÖLGEDE UZAKLAŞTIRILDI

Polis ekiplerine Türkkan'ın kendisine küfrettiğini söyleyen tepkili vatandaş, güvenlik güçlerince bölgeden uzaklaştırıldı. Programını sürdüren Akşener, temasları kapsamında Genç ilçesine geçerek Cumhuriyet Caddesi'ndeki esnaf ve vatandaşlarla da bir araya geldi.

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Servet Uzun
Servet Uzun
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