İYİ Partili isimden bomba iddia: Cuma namazı sonrası Mahir Ünal'a saldırı girişimi oldu
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İYİ Partili isimden bomba iddia: Cuma namazı sonrası Mahir Ünal'a saldırı girişimi oldu

13.02.2021 11:15 | Son Güncelleme: 13.02.2021 11:31
İYİ Partili isimden bomba iddia: Cuma namazı sonrası Mahir Ünal'a saldırı girişimi oldu

İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ahmet Çabukel, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'a dün Maraş Ulu Camii'nde kıldığı Cuma namazı çıkışında saldırı girişimi olduğunu öne sürdü.

İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ahmet Çabukel, Cuma namazı sonrası bir çiftçi ile sohbet eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal'a bir saldırı girişiminde bulunulduğunu iddia etti.

KORUMALAR SON ANDA ENGELLEDİ

Çubukel, Ünal'ın çiftçi ile sohbet ederken elini omzuna koyduğunu ve bu durumu yanlış anlayan çiftçinin yakınlarının saldırı girişiminde bulunduğu belirtti. Şiddeti kınayan ve Mahir Ünal'a geçmiş olsun dileklerini ileten Çubukel, saldırıyı korumaların son anda engellediğini ifade etti.

İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ahmet Çabukel'in açıklaması şu şekilde:

"Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal'a yapılan saldırıyı kınıyoruz. İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı olarak, bugün Ulucami'de Cuma namazı sonrasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'a yapılan saldırıyı kınıyoruz.

Cuma namazı sonrası Ulucami'de bir çiftçi ile muhabbet eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal muhabbet esnasında çiftçinin omzuna samimi bir şekilde dokunduğu ve daha sonrasında çiftçinin yakınının durumu yanlış anlaması üzerine Mahir Ünal'a saldırmaya çalıştığı esnada korumalar tarafından şahsın etkisiz hale getirdiğini öğrendik. Yapılan saldırının sebebinin ne olduğu, organize bir şekilde saldırı mı düzenlendiği, sebebi her ne olursa olsun şiddeti kınadığımızı bildiriyoruz. Mahir Ünal'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

İşte Çabukel'in o paylaşımı;

İYİ Partili isim sosyal medyada duyurdu: AK Partili Mahir Ünal'a Cuma namazı sonrası saldırı girişimi

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