İYİ Parti Sözcüsü Çıray'dan Erdoğan'a Destek Mesajı: Yanlarında Oluruz

İyi Parti Sözcüsü Aytun Çıray Başkan Erdoğan'a destek mesajı verdi. Hükümetin ekonomik olarak geçirdiği bu zor dönemde dış ülkelere karşı dik durması durumunda "yanlarında oluruz" ifadesini kullandı.

"EKONOMİ KONUSUNDA HAMASETİ BIRAKMALILAR"

İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray "Sayın Erdoğan ve arkadaşları ekonomi konusunda artık hamaseti bırakmalılar, mahalli seçimleri unutmalılar ve bugüne kadar ekonomide yaptıklarının tam 180 derece zıddını yaparak yapısal tedbirler almalılar. Ayrıca, uyarıyor ve ilan ediyoruz ki; Türkiye'nin içine girdiği bu ekonomik darboğazı kullanarak, Kıbrıs dahil milli konularda siyasi tavizler isteyen olursa dik dursunlar ve bilsinler ki yanlarında oluruz." dedi.

"KAPISINA DAYANAN FİRMALARIN SAYISI ARTACAK"

İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray, "Hızla tedbir alınmazsa eğer, borç yapılandırma talebiyle bankaların kapısına dayanan firmaların sayısı artacak ve bankalar da 2001 krizini andırır bir likidite kriziyle karşı karşıya kalacaktır" dedi.

"TÜRKİYE EKONOMİSİ 320 MİLYAR DOLAR KÜÇÜLMÜŞTÜR"

İYİ Parti Başkanlık Divanı sonrası parti sözcüsü Aytun Çıray, yazılı bir açıklamada bulundu. Toplantıda ekonomik gelişmelerin gündeme geldiğini söyleyen Çıray, "AK Parti Hükümetinin Yatırım Programlarında 2018 yılı için belirlenen Dolar kuru tahmini 3.73 Lira, 2020 yılı için belirlenen tahmin ise 4.02 liraydı. Hedef tehlikeli ölçüde aşılmış ve 7 Ağustos 2018 tarihi itibarıyla dolar/TL kuru 5,33 TL ile rekor düzeye erişmiştir. Yani Türk Lirası yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 44 devalüe olmuştur. Bu ne anlama gelmektedir? TÜİK'in hesaplama oyunları ile 10.597 Dolar olarak açıklanan fert başına milli gelir 4 bin Dolar erimiş, Türkiye ekonomisi ise 320 milyar dolar küçülmüştür" ifadelerini kullandı.

"2001 KRİZİNİ ANDIRIR BİR KRİZLE KARŞI KARŞIYA KALACAKTIR"

"Sonuçta hızla tedbir alınmazsa eğer, borç yapılandırma talebiyle bankaların kapısına dayanan firmaların sayısı artacak ve bankalar da 2001 krizini andırır bir likidite kriziyle karşı karşıya kalacaktır" diyen Çıray, şöyle konuştu:

"SİYASİ TAVİZLER İSTEYEN OLURSA DİK DURSUNLAR"

"Sayın Erdoğan ve arkadaşları ekonomi konusunda artık hamaseti bırakmalılar, mahalli seçimleri unutmalılar ve bugüne kadar ekonomide yaptıklarının tam 180 derece zıddını yaparak yapısal tedbirler almalılar. Ayrıca, uyarıyor ve ilan ediyoruz ki; Türkiye'nin içine girdiği bu ekonomik darboğazı kullanarak, Kıbrıs dahil milli konularda siyasi tavizler isteyen olursa dik dursunlar ve bilsinler ki yanlarında oluruz."