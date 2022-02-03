İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan yeni parti kuracağı iddialarına yanıt: İttifak ile ilgili olanlar dahil her şey algı ve iftira

Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer" sözlerine tepki gösteren İYİ Partili Ağıralioğlu, "Demokrasi ve hukukun yegâne adresi Ankara'dır" ifadesini kullanmıştı.

"MİLLET İTTİFAKI DAĞILIYOR MU?" SORUSUNU AKILLARA GETİRDİ

Bu polemiğin ardından geçtiğimiz günlerde "İYİ Parti olmasa CHP, Cumhur İttifakı'ndan oy alamaz" çıkışında bulunan Ağıralioğlu, akıllarda "Millet İttifakı dağılıyor mu?" sorularının oluşmasına da neden olmuştu.

AĞIRALİOĞLU PARTİ KURACAĞI İDDİALARINI KESİN BİR DİLLE YALANLADI

Son dönemde yaptığı çıkışlarla dikkat çeken Ağıralioğlu ile ilgili ise dün akşam bomba bir iddia ortaya atıldı. İYİ Partili ismin partisinden istifa ederek yeni bir parti kuracağı haberleri servis edilirken, tecrübeli siyasetçi, gazeteci Arzu Erdoğral'a iddiayla ilgili konuştu.

"BURALARA KADAR DÜŞMESİ İKTİDARIN ÇOK SIKIŞTIĞININ GÖSTERGESİ"

Ağıralioğlu, "İYİ Parti'yi kurduk, yerel yönetimleri kazandık şimdi ilk seçimde iktidar olmanın gayretindeyiz. Biz şu anda iktidar iddiası olan coşkulu bir partiyiz. İlk seçimde emaneti alacağız inşallah. İttifak ile ilgili olanlar dahil her şey algı ve iftira. Buralara kadar düşmesi iktidarın gerçekten çok sıkıştığının göstergesi" dedi.