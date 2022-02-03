İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan yeni parti kuracağı iddialarına yanıt: İttifak ile ilgili olanlar dahil her şey algı ve iftira
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CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer" sözlerine tepki gösteren ardından dikkat çeken bir açıklama daha yapıp "İYİ Parti olmasa CHP, Cumhur İttifakı'ndan oy alamaz" diyen İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni bir parti kuracağı iddiası büyük ses getirdi. Yaptığı açıklamayla iddiaları yalanlayan Ağıralioğlu, "İlk seçimde emaneti alacağız inşallah. İttifak ile ilgili olanlar dahil her şey algı ve iftira" dedi.
Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer" sözlerine tepki gösteren İYİ Partili Ağıralioğlu, "Demokrasi ve hukukun yegâne adresi Ankara'dır" ifadesini kullanmıştı.
Bu polemiğin ardından geçtiğimiz günlerde "İYİ Parti olmasa CHP, Cumhur İttifakı'ndan oy alamaz" çıkışında bulunan Ağıralioğlu, akıllarda "Millet İttifakı dağılıyor mu?" sorularının oluşmasına da neden olmuştu.
Son dönemde yaptığı çıkışlarla dikkat çeken Ağıralioğlu ile ilgili ise dün akşam bomba bir iddia ortaya atıldı. İYİ Partili ismin partisinden istifa ederek yeni bir parti kuracağı haberleri servis edilirken, tecrübeli siyasetçi, gazeteci Arzu Erdoğral'a iddiayla ilgili konuştu.
Ağıralioğlu, "İYİ Parti'yi kurduk, yerel yönetimleri kazandık şimdi ilk seçimde iktidar olmanın gayretindeyiz. Biz şu anda iktidar iddiası olan coşkulu bir partiyiz. İlk seçimde emaneti alacağız inşallah. İttifak ile ilgili olanlar dahil her şey algı ve iftira. Buralara kadar düşmesi iktidarın gerçekten çok sıkıştığının göstergesi" dedi.