İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan HDP'li Önder'in "Bize danışıyordunuz" çıkışına cevap: Alçaklarla siyaset yapmıyoruz
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İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan HDP'li Önder'in "Bize danışıyordunuz" çıkışına cevap: Alçaklarla siyaset yapmıyoruz

Meral Akşener'in sözleri ile başlayan İYİ Parti ve HDP arasındaki kriz derinleşiyor. Son olarak HDP'li Önder'in "Düne kadar bize danışan İYİ Parti, bugün saygısızlık yapamaz" sözlerine İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'ndan sert bir cevap geldi. Ağıralioğlu, "Alçaklarla siyaset yapmıyoruz" dedi.

11.05.2020 18:07 | Son Güncelleme: 11.05.2020 18:15

İYİ Parti İstanbul Milletvekili ve Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Parti'nin HDP'den fikir aldığını söyleyen eden Sırrı Süreyya Önder'e yanıt verdi.

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Parti'nin seçim döneminde HDP'den yardım aldığını iddia eden Sırrı Süreyya Önder'e sosyal medya hesabından yanıt verdi. PKK'ya terör örgütü diyemeyen herkesin, örgütün gölgesi altında kaldığını belirten Ağıralioğlu, "Siyaset er meydanıdır, film seti değildir. Biz, siyasetimizi, bütün açık yürekliliğimizle milletimizin huzurunda yapıyoruz. Millet için yapıyoruz. PKK terör örgütüdür. PKK terör örgütüdür diyemeyen herkes, terörün gölgesindedir. Biz, terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız" dedi.

"İFTİRA KAMPANYASI"

İYİ Parti'ye yönelik bir iftira kampanyası yürütüldüğünü belirten Ağıralioğlu, "İYİ Parti'ye dönük iftira kampanyasının bir hududu yok galiba! Evlatlarımız birer birer şehit olurken; partimizde, evlatlarımızın katillerine katil diyemeyen HDP'ye fikrini, zikrini sorabilecek bir tane alçak yoktur. Biz, alçaklarla siyaset yapmıyoruz. Varsa gereğini yaparız" diye belirtti.İYİ Parti Grup Başkanvekili Ağıralioğlu'nun açıklamalarının devamı şu şekilde:

"Sırrı Bey'in aklı Dolmabahçe görüşmelerine gittiyse, bilsin ki henüz İYİ Parti daha kurulmamıştı. HDP'ye fikrini, zikrini soranlar mevcut iktidardı. Karıştırmasın. Kandil'e birilerini gönderip siyaset belirleyenler ve ortakları bize ahkâm kesemez. Herkes kendisine baksın""Türk Yurdu, algıyı ve iftirayı yönetenlerin, kendi kirine pasına bakmadan ona buna çamur atanların değil, hakikate râm olanların yurdudur. Maalesef, iktidar her sıkıştığında PKK savunucusu bu kadrodan medet umuyor."

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener "Bizim gözümüzde HDP, terör örgütü PKK'nın uzantısıdır. Kandil'in yanında konumlandırıyoruz" demişti. Bu sözlerine HDP'li Sırrı Süreyya Önder'den sert bir cevap gelmişti. Önder, seçimlerden önce İYİ Parti'den yetkililerin kendilerinden çalışmalar konusunda fikir aldıklarını ve buna göre çalışma planı yaptıklarını anlattı.

"BİZE ARACI GÖNDERDİLER"

HDP'li Önder, "Bize aracı gönderen, 'Şurada kiminle çalışalım? Nasıl yapalım?' diye fikrimizi merak eden parti, bugün bize koordinat biçemez. İyi Parti'yi kastediyorum, 'Bizim nazarımızda şuradadır' diyemez. Bu saygısızlığı bugün yapabiliyorlarsa o gün bizim bu ilkesel şeyi dayatmış olmamamızdandır." şeklindeki açıklamada bulundu.

İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan HDP'li Önder'in 'Bize danışıyordunuz' çıkışına cevap: Alçaklarla siyaset yapmıyoruz
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan HDP'li Önder'in 'Bize danışıyordunuz' çıkışına cevap: Alçaklarla siyaset yapmıyoruz
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan HDP'li Önder'in 'Bize danışıyordunuz' çıkışına cevap: Alçaklarla siyaset yapmıyoruz
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan HDP'li Önder'in 'Bize danışıyordunuz' çıkışına cevap: Alçaklarla siyaset yapmıyoruz
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan HDP'li Önder'in 'Bize danışıyordunuz' çıkışına cevap: Alçaklarla siyaset yapmıyoruz

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