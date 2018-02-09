İyi Parti Söke'de İlçe Kongresini Yaptı

İYİ Parti Söke İlçe Başkanlığı'nın birinci olağan kongresi yapıldı. Kurucu ilçe başkanı olarak atanan Şule Tuntaş, İyi Parti'de seçilen ilk ilçe Başkanı oldu.

İYİ Parti ilçe merkezinde gerçekleştirilen kongreye Aydın İl Başkanı Recep Taner, İl Yönetim Kurulu Üyesi Fevzi Köse, Efeler İlçe Başkanı Pınar Öncel başta olmak üzere parti üyeleri katıldı. Katılımın yoğun olduğu İYİ Parti İlçe Kongresi'nde açılış konuşmasını İlçe Başkanı Şule Tuntaş yaptı.

Şule Tuntaş konuşmasında; "İYİ Parti'nin kuruluş sürecinin başladığı günden itibaren yoğun ilgi ve teveccüh gösteren kıymetli halkımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. İYİ Parti ekonomik ve siyasi tıkanma, ayrışma sürecinde gelinen noktada halkın cesur yürekleriyle ortaya çıkmış ve oluşmuştur. Bir gün dahi sizler ve Sökeliler bizden kandırıldım, kandırıldık kelimelerini duymayacaksınız. Devleti yönetmede, yaralara mehlem olmada, hizmet etmede bu kelimelerin yeri yoktur. Kanmayacağız, kandırılmayacağız, kandırmayacağız. Kıyı boyundan, şanlı Osmanlı'nın tarihinden gelen bizler Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde modern dünyanın öncü gücü ve öncü devleti olacağız" dedi.

İYİ Parti İlçe Kongresi'nde divan başkanlığını İl Başkanı Recep Taner yaparken, Pınar Öncel, Yaşar Çelebi, Fevzi Köse, Buket Savran divanda yer alan isimler oldu. Kongrede 66 kişiden oluşan il delegelerinin de seçimi yapıldı. - AYDIN