İYİ Parti'nin Kayseri Talas Belediye Başkan Adayı Osman Haymana Kimdir?

İYİ Parti'nin Kayseri Talas Belediye Başkan adayı Osman Haymana oldu. Peki, İYİ Parti'nin 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Kayseri Talas Belediye Başkan adayı olan Osman Haymana kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Hayatı ve kariyeri hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

OSMAN HAYMANA KİMDİR?

Osman Haymana, 1978 yılında Kayseri'nin Sarız İlçesi'nde doğdu. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Osman Haymana, avukatlık yapmaktadır. Kayseride çeşitli vakıf ve derneklerde yöneticilik yapan Osman Haymana, MHP Melikgazi meclis üyeliği ilçe seçim kurulu parti temsilciliği ve belediye meclisi hukuk komisyonu üyesi olarak da görev yapmıştır. Osman Haymana, evli ve 2 çocuk babasıdır. Osman Haymana, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İYİ Parti Kayseri Talas Belediye Başkan Adayı oldu.