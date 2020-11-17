İYİ Parti Nevşehir kurucu il başkanı istifa etti
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İYİ Parti Nevşehir kurucu il başkanı istifa etti

17.11.2020 13:28 | Son Güncelleme: 17.11.2020 13:31
İYİ Parti Nevşehir kurucu il başkanı istifa etti

İYİ Parti Nevşehir kurucu il başkanı Serkan Canpolat, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

İYİ Parti Nevşehir kurucu il başkanı Serkan Canpolat, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Canpolat, "Nevşehir ili kurucu İl Başkanı olduğum iyi Parti'den son zamanlardaki gelişmelerden dolayı üyeliğimi silmiş olup ve hiçbir siyasi ve gönül bağımın kalmadığını beyan ederim. Büyük Türk milletinin umudu olduğu dar ve zor günlerin son bulacağı ümidi ile çıkmıştık bu yola. Lakin kurucuların büyük istek, arzusu için yapılan bütün iftiralara ve tehditlere boyun eğmeden görevini layıkı ile yerine getiren cesurlar Ordusuyduk. Bu cesaretimiz parti tavanını bile tedirgin etmiş olmalı ki, ülke genelinde ilk genel seçimi sonrası birçok il teşkilatlarını tasfiye yoluna gitmişlerdir. Bizler Türk milliyetçileri olarak Allah'tan başka kimseden korkmadık ve yine Allah'tan başka kimseye de biat etmedik. Çıktığımız bu yolda hiçbir bireyin şahsi menfaati üzerine hizmet etmedim bugüne kadar göstermiş olduğum mücadelem sadece ve sadece Ülkem ve Ülküm için olmuştur. Yola çıktığımız gün yola çıkamayanlar, işittiklerimizi işitme cesaretinde bulunamayanlar, hatta ve hatta o tarihte köşe bucak kaçıp sandık görevlisi bile olamayanlar bugün artık iyi Partili oldular. 3 yılda 4 il başkanı değiştiren ve bunu birilerinin tekeline sunan bu zihniyeti şiddetle reddediyorum. Vatanıma hizmet ettim Ahde vefa alacağım yoktur. Vatanımın zamanını çalıp şahsi çıkarları için yol yürüyenlere Hakkım Helal değildir" dedi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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