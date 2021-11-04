İYİ Parti milletvekilleri Muş'ta partililerle bir araya geldi

ANKARA (AA) - İYİ Partinin Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral ve Mersin Milletvekili Behiç Çelik, Muş'ta partilerinin il başkanlığını ziyaret etti.

Partililerle bir araya gelen Ankara Milletvekili Oral, burada yaptığı konuşmada, millete hizmet yolunda gönüllerini güçlü kıldıklarını söyledi.

Partilerinin her geçen gün milletin gönlünde taht kurduğunu belirten Oral, "Bu milletin gönlünde samimiyetle ihlasla yer tutan insan, samimiyet ve ihlası kaybettiğinde tepetaklak aşağı gelir. Bugün İYİ Parti dalga dalga Türkiye'nin her tarafında millete mal olmuş. Muş'ta bir gönül seferberliği ilan etmemiz lazım. Muş'ta bir ve beraber olursak, bu milletin gönlüne girersek bir değil 2-3 milletvekili çıkarabiliriz." dedi.

Oral, gazetecilerin "Türkiye'nin Irak ve Suriye topraklarına terörle mücadele amacıyla sınır ötesi operasyonlar yapabilmesi için Cumhurbaşkanına verilen yetkinin 2 yıl uzatılmasına" yönelik tezkereye CHP'nin "ret" oyu vermesine ilişkin sorusunu da şöyle yanıtladı:

"Milletin faydasına, menfaatine olan çalışmalara ile milli meselelere asla siyasi parti gözüyle bakmayacağımıza dair ant içtik. Nitekim tezkerenin çıktığı gün, Kooperatif Kanunu vardı. Biz İYİ Parti olarak bu kanuna 'evet' dedik. Yani milletimizin menfaatine olan bir şeye 'hayır' dememiz bizim siyasi ahlakımıza uymaz. Bu dördüncü tezkere, 1999'da milletvekiliydim, o zaman da bu tezkere vardı. CHP bütün tezkerelere milli menfaati düşünerek 'evet' demiş. Biz yeni bir partiyiz yeni geldik. O ahdimizi yerine getirmek için milletimizin menfaatini gördüğümüz meselelere 'evet' deme mecburiyetindeyiz. CHP ile güç birliği yapmış bir siyasi partiyiz. Ama ayrı ayrı partileriz ayrı görüşlerimiz olabilir."

Milletvekilleri, partililerle bir süre görüştükten sonra kara yolu ile Bingöl'e hareket etti.