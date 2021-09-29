İYİ Parti Lideri Akşener: Esnaf gezilerinde propaganda yapmıyorum - Haberler
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İYİ Parti Lideri Akşener: Esnaf gezilerinde propaganda yapmıyorum

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
İYİ Parti Lideri Akşener: Esnaf gezilerinde propaganda yapmıyorum

Kırşehir'de esnafları gezen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnafı propaganda yapmak için gezmediğini söyledi.

KIRŞEHİR (İHA) - Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Kırşehir'e gelen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kaman ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. İlçe merkezinde halk ve partililerce karşılanan Akşener, esnafları ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Bir çiftçinin sorunlarını anlattıktan sonra 'seni Başbakan olarak görüyoruz' demesi üzerine Akşener, tebessüm etti.

TEPKİ GÖSTEREN VATANDAŞA YANIT VERDİ

İlçedeki bazı vatandaşlar ise sorunlarını anlatmak istedikleri Akşener'in esnaf gezmesine "Onlar çalışıyor zengin, vatandaşı gez" diye tepki gösterdi. Burada vatandaşlara seslenen Akşener, "İktidarı yermiyor, kendi partimi ise övmüyorum. Bunu ise sizleri zora sokmamak için yapmıyorum. Sadece esnafı ve onların derdini konuşuyoruz" dedi.

Akşener daha sonra Aydınlar Köyü ve Özbağ beldesini de ziyaret ederek, burada da esnaflar ile görüştü. Daha sonra kent merkezine gelen Akşener'e Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu sunum eşliğinde belediyenin yaptığı çalışmaları anlattı.

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Haber: İYİ Parti Lideri Akşener: Esnaf gezilerinde propaganda yapmıyorum - Haberler
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