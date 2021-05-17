İYİ Parti'li Tatlıoğlu: Filistin'de yaşananlar kaygı verici
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İYİ Parti'li Tatlıoğlu: Filistin'de yaşananlar kaygı verici

İYİ Parti'li Tatlıoğlu: Filistin'de yaşananlar kaygı verici
Demirören Haber Ajansı / Besti KARALAR - Haberler | Politika

İYİ Parti'li Tatlıoğlu: Filistin'de yaşananlar kaygı vericiİYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, "Filistin'de yaşananlar kaygı verici. Dünya, mazlum ve mağdur Filistin halkına yapılan zulme, Müslümanlığa karşı girişilen bir acımasızlığa, insanlığa yönelik bir katliama şahitlik etmekte.

İYİ Parti'li Tatlıoğlu: Filistin'de yaşananlar kaygı verici

İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, "Filistin'de yaşananlar kaygı verici. Dünya, mazlum ve mağdur Filistin halkına yapılan zulme, Müslümanlığa karşı girişilen bir acımasızlığa, insanlığa yönelik bir katliama şahitlik etmekte. Bunu alkışlayan devletleri ve liderlerini şiddetle kınıyoruz" dedi.

İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Tatlıoğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 'tam kapanma' döneminin sona erdiğini anımsattı. Tatlıoğlu, "17 günlük kapanmada beklerdik ki, 17 milyon aşılama olsun. 'Neden olmadı' sorusunun cevabını bilmiyoruz. Türkiye'nin bu aşıyı almaya gücü yeter, Türk devletinin böyle bir organizasyonu yapmaya gücü yeter. Türkiye'de yaklaşık 65 milyon insanımızın yüzde 20'sine erişmemiş bir tam aşılama süreci var. Bunun nedenleriyle beraber kamuoyu ile paylaşılmasını istiyoruz" dedi. 

'ŞİDDETLE KINIYORUZ'

Tatlıoğlu, Filistin'de yaşananların kaygı verici olduğunu belirterek, "İçimizi yaralayan ve bayramı kapkara eden bir diğer konu Filistin meselesi. Dünya, mazlum ve mağdur Filistin halkına yapılan zulme, Müslümanlığa karşı girişilen bir acımasızlığa, insanlığa yönelik bir katliama şahitlik etmekte. Bunu alkışlayan devletleri ve liderlerini şiddetle kınıyoruz. 5 parti grubu ortak bir bildiri yayınlamış ve Filistin'de yaşananları ve İsrail'i şiddetle kınamıştır. Şimdi devleti temsil edenlerin düşüncelerini Meclis olarak bilmek istiyoruz. Bunların yol haritasının varlığından haberdar olmak istiyoruz. Türkiye'nin bu konuda yapabileceği çok şey var, atabileceği adımlar var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak yapabileceği, atabileceği adımlar var. Bunlarla ilgili Sayın Erdoğan ve yönetiminin yol haritasını görmek, paylaşmak ve ortak bir politika üretmenin doğru olacağına inanıyoruz. Filistin konusu tüm iktidarların sahip çıktığı bir konudur" diye konuştu.

İYİ Parti'li Tatlıoğlu: Filistin'de yaşananlar kaygı verici

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Besti KARALAR

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