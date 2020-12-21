İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş Kovid-19'a yakalandı
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İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş Kovid-19'a yakalandı

21.12.2020 23:05 | Son Güncelleme: 21.12.2020 23:08
İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş Kovid-19'a yakalandı

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ataş, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.

Tedavisine doktor tavsiyesi doğrultusunda evde devam edeceğini aktaran Ataş, "Sağlığımla ilgili endişe verici bir durum bulunmamaktadır. Bu vesileyle gerek sosyal medyadan, gerekse telefondan arayarak veya mesaj atarak iyi dileklerini ileten dostlarıma teşekkür ediyor, dönüş yapamadıklarım için özür diliyorum. Dualarınızı bekliyor, tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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