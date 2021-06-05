İYİ Parti Grup Başkanı Tatlıoğlu: "Omuzlarımızda hepimizin sorumluluğu var"

İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, "Yürüyoruz, nereye? Türkiye'de iktidara. Biz başaramazsak Türkiye başaramayacak.

İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, "Yürüyoruz, nereye? Türkiye'de iktidara. Biz başaramazsak Türkiye başaramayacak. Omuzlarımızda hepimizin sorumluluğu var. Biz başaracağız ki Türkiye başaracak." dedi.

Tatlıoğlu, Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) Yerleşkesi'nde teşkilat buluşmasında yaptığı konuşmada, iki gündür Bursa'da çeşitli temaslarda bulunduklarını söyledi.

İYİ Parti'nin çalışmalarının nasıl karşılık bulduğunu Bursa'da en üst düzey kurumlarda gördüklerini belirten Tatlıoğlu, "Bir siyasi partinin Türkiye ve Bursa analizini hayretle dinlediler ve AK Parti sonrasına çalışan bir İYİ Parti'yi böyle anladılar. Türkiye'yi yönetmek isteyen siyasi partinin her biri en az lider dengi pozisyonunda kıymette 10 bin kadroya ihtiyacı var. Azız ama çoğalacağız ve yönetmeye hazırlanan bir parti çoğalmalı, çoğalıyoruz. Çalışmalı, çalışıyoruz." dedi.

Tatlıoğlu, Hun İmparatoru Atilla'nın liderliği üzerine Amerikalı bilim adamının yaptığı doktora çalışmasını okuduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Atilla, 'Aranızda farklı sesler çıkaranlara sabredin. Onlar hain değildir. Özellikle doğruyu onlardan çıkarın' demiş. O nedenle hepimiz daha ilerisi için farklı konuşan arkadaşlarımıza biraz daha kulak kabartacağız. Biz başta olmak üzere Sayın Genel Başkanımız başta olmak üzere bunu yapacağız ve yapıyoruz. Atilla ayrıca, 'Hunların sorunları oturup konuşmakla çözülmez. Bir istikamet verilir, hem o hedefe varılır hem sorunlar çözülür' demiş. Biz oturup konuşacak, kendi kendimize sohbet edecek partiyiz ve yapmıyoruz. Yürüyoruz, nereye? Türkiye'de iktidara. Biz başaramazsak Türkiye başaramayacak. Omuzlarımızda hepimizin sorumluluğu var. Biz başaracağız ki Türkiye başaracak."

Toplantıya, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Kamil Erozan, Erhan Usta, Ümit Özlale ve Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Parti İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, ilçe başkanları ve partililer katıldı.

Öte yandan toplantıdan önce, kentteki bir otelde, Marmara ve İç Anadolu Sanayici İş Adamları Dernekleri Federasyonu üyeleriyle bir araya gelen İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Kamil Erozan, Erhan Usta ve Ümit Özlale, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ardından İnegöl ilçesine geçen İYİ Parti heyeti, İnegöl İlçe Başkanlığında partililerle bir araya geldi, İlçe Başkanı İsmail Karaman'dan çalışmalara ilişkin bilgiler aldı.

Daha sonra İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası'nın (İTSO) düzenlediği organizasyonda sanayici ve iş adamlarıyla toplantı yapan İYİ Parti heyeti, partinin gelecek vizyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Bayraktar