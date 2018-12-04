İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener: "İyi Parti Papatya Falı Açar Gibi Bir 'Adayım Yok", Bir...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: "İYİ Parti papatya falı açar gibi bir 'adayım yok", bir 'adayım var' diyerek siyaset yapmaz. Şartlar gerektirirse yola tek başına çıkan İYİ Parti, teşekkür eder ve tek başına yürümeyi de bilir"

ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçimde ittifak konusunda, "İYİ Parti papatya falı açar gibi, 'bir adayım yok', 'bir adayım var' diyerek siyaset yapmaz. Şartlar gerektirirse, yola tek başına çıkan İYİ Parti, teşekkür eder ve tek başına yürümeyi de bilir" dedi.

Akşener, İYİ Parti Grup Toplantısı'nda konuştu. Akşener, milletin gündeminin ekonomi olduğunu söyleyerek, "Milletin derdi, hayat pahalılığı. Milletin derdi, geçim darlığı. Milletin derdi, işsizlik. Milletin derdi, çoluk-çocuğunun geleceği. Öyle bir manzara çiziyorlar ki, gözlerimiz kamaşıyor. Bilmeyen zanneder ki, vatandaş yağla-balla besleniyor. Sofralarda etler havada uçuşuyor. Dolaplar dolup taşıyor. O kadar alışveriş yapıyoruz ki, poşet taşımaktan belimiz kırılıyor. Kimse bir giydiğini, bir daha giymiyor.

Anlatılan tablo bu. Elektrik faturalarına bakmıyorlar. Doğalgaz diyorsun, ıslık çalıyorlar. Pazarlarda, elde kalmış eciş bücüş sebze-meyve arayan annelerden haberleri yok. Bu gerçekleri iktidar görmezden gelse de, aziz milletimiz her şeyin farkında. Çünkü bütün sorunları en acısından yaşıyor" ifadelerini kullandı.

Akşener, yerel seçim ittifakına ilişkin olarak, "Öncelikle belirteyim ki, devam eden görüşmeleri, bir ittifak değil, sınırlı bir güç birliği olarak görüyoruz. Birinci önceliğimiz, İYİ Parti'ye oy vermiş olan beş milyon seçmenimizin hakkını korumaktır. Siyaset ilkelerle yapılır. İlkeler ortaya konur. Uzlaşılırsa yürür. Uzlaşılamazsa, teşekkür edilip, yol haritası çizilir. Muhataplarımız da, biz de meseleye böyle bakıyoruz. Başkalarının tavrı sizleri yanıltmasın. Sac ekmeği gibi dönüp durarak, siyaset yapılmaz. İYİ Parti papatya falı açar gibi, 'bir adayım yok', 'bir adayım var' diyerek siyaset yapmaz. Şartlar gerektirirse, yola tek başına çıkan İYİ Parti, teşekkür eder ve tek başına yürümeyi de bilir. Medeni bir şekilde yürüyen bu sürecin, yakın zamanda sonuçlanacağını bilmenizi isterim" dedi.

Akşener konuşmasında beş ilden Belediye Başkan adaylarını açıkladı. Akşener, "Isparta -Avukat Gökmen Gökmenoğlu, Elazığ-Ali Şekerdağ, Niğde-Mümin İnan, Afyon-Mahmut Koçak, Mersin - Burhanettin Kocamaz."

Akşener Grup toplantısı'ndan sonra gazetecilerin sorularını cevapladı. Akşener, ittifak ile görüşmelerle ilgili soruya, "Herhangi bir şey söyleyemem. Çünkü arkadaşlar görüşüyor. Henüz planlanmadı" şeklinde cevap verdi.

Ankara adayına ilişkin soruya Akşener, "Şu anda bir şey yok" karşılığını cevap verdi.