İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, 'Tomris Hatun' filminin galasına katıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 'Tomris Hatun' filminin gala gösterimine katıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 'Tomris Hatun' filminin gala gösterimine katıldı.

Akşener, Levent Özdilek AVM'de gösterime giren filmi, yapımın ekibi ve oyuncularıyla birlikte izledi.

Meral Akşener, çıkışta oyuncularla ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi ve bir süre oyuncularla sohbet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Semra Orkan