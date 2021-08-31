İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, 'Tomris Hatun' filminin galasına katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, 'Tomris Hatun' filminin galasına katıldı

Anadolu Ajansı / Semra Orkan - Haberler | Güncel

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 'Tomris Hatun' filminin gala gösterimine katıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 'Tomris Hatun' filminin gala gösterimine katıldı.

Akşener, Levent Özdilek AVM'de gösterime giren filmi, yapımın ekibi ve oyuncularıyla birlikte izledi.

Meral Akşener, çıkışta oyuncularla ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi ve bir süre oyuncularla sohbet etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, 'Tomris Hatun' filminin galasına katıldı
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, 'Tomris Hatun' filminin galasına katıldı
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, 'Tomris Hatun' filminin galasına katıldı
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, 'Tomris Hatun' filminin galasına katıldı
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, 'Tomris Hatun' filminin galasına katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Semra Orkan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Murat Kurum Emine Erdoğan Sultan Alparslan
Magazin Ezgi Mola Demet Akalın Metin Çekmez Mahsun Kırmızıgül
Spor Ali Koç Mesut Özil Fatih Terim Sergen Yalçın Enner Valencia
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, 'Tomris Hatun' filminin galasına katıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 00:22:13. #1.14#

title