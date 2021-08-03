İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: "Çankırı'da gördüklerimden çok memnun kaldım"
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: "Çankırı'da gördüklerimden çok memnun kaldım"

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: 'Çankırı'da gördüklerimden çok memnun kaldım'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Çankırı'ya geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Çankırı'ya geldi. Esnafla bir araya gelen Akşener, "Çankırı'da gördüklerimden çok memnun kaldım" dedi.

Bir dizi ziyarette bulunmak üzere Çankırı'ya gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, beraberindeki heyetle birlikte Atatürk Bulvarı üzerindeki esnaflarla bir araya gelerek sohbet etti. Ziyaret sonrasında ise il hakkında değerlendirme yapan Akşener, "20 Ocak 2020'den itibaren şehirleri geziyorum, ilçe ilçe esnaf geziyorum. Esnafın kapısından içeri girdiğimde iktidarı yermiyorum, kendi partimi övmüyorum, propaganda yapmıyorum. Sadece esnafın derdini dinliyorum. O derdi aldıktan sonra grup konuşmama koyuyorum. Arkasından milletvekili arkadaşlarımız soru önergeleri kanun teklifleri ve araştırma önergeleri veriyorlar. Böylece o esnaftan edindiğimiz bilgileri talepleri ihtiyaçları iktidar partisine iktidar yöneticilerine iletmiş oluyoruz. Bu konuda bir iletişim metodu geliştirdik. Bugün bu çerçevede buradayım" ifadelerini kullandı.

Çankırı'dan memnun ayrıldığının altını çizen Akşener, "Çankırı'da gördüklerimden çok memnun kaldım. Misafirperverliğinizden çok memnun kaldım. Esnaflarımızın bilgilerin aldık. Ama genellikle Çankırı ve ilçelerindeki esnaflarımızın durumlarının diğer şehirlere göre daha iyi olduğunu gördüm. Öyle dediler, çok memnun kaldım. Çankırı ve benim gittiğim ilçelerdeki sanayi yatırımlarının işsizliğe çare olduğunu gördüm. Buradan hep birlikte şöyle bir çıkarım yapıyoruz. Demek ki sanayiye yönelik yatırmalar tercihler istihdam oluşturuyor. İstihdam gençlere iş olarak dönüyor. Gençlere iş olarak döndüğünde esnafın işi iyi gidiyor. Basın emekçilerinin maaşları artıyor. Böyle bir silsile bu. Buradan Çankırı'dan çıkardığım ders şudur. Demek ki her şehrimize bizim sanayi yatırmalarını devlet veya özel teşvik etmemiz tercihte bulunmamız lazım" diye konuştu.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ardından kentten ayrıldı.

(Hilmi Çelikel/İHA)

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: 'Çankırı'da gördüklerimden çok memnun kaldım'
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: 'Çankırı'da gördüklerimden çok memnun kaldım'
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: 'Çankırı'da gördüklerimden çok memnun kaldım'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: "Çankırı'da gördüklerimden çok memnun kaldım" - Haberler
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