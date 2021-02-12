İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, Zara'da

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, Zara ilçesini ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, Zara ilçesini ziyaret etti.

Zara ilçe girişinde partililer tarafından karşılanan Ağıralioğlu, ilçe başkanlığında vatandaşlarla bir araya gelerek, ilçe başkanı Emrullah Uyan'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Parti programının ardından ilçedeki esnafları ziyaret eden Ağıralioğlu, esnaf ve çiftçilerle sohbet etti.

Ağıralioğlu, Zara Merkez Camisindeki cuma namazının ardından ilçeden ayrıldı.

Ziyaretlere İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Adana Milletvekili Mehmet Metanet Çulhaoğlu, CHP Zara İlçe Başkanı Arslan Karaman, BBP Zara İlçe Başkanı Mustafa Polat ile partililer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Özel