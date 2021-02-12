İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, Zara'da
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, Zara'da

12.02.2021 15:57 | Son Güncelleme: 12.02.2021 16:00
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, Zara'da

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, Zara ilçesini ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, Zara ilçesini ziyaret etti.

Zara ilçe girişinde partililer tarafından karşılanan Ağıralioğlu, ilçe başkanlığında vatandaşlarla bir araya gelerek, ilçe başkanı Emrullah Uyan'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Parti programının ardından ilçedeki esnafları ziyaret eden Ağıralioğlu, esnaf ve çiftçilerle sohbet etti.

Ağıralioğlu, Zara Merkez Camisindeki cuma namazının ardından ilçeden ayrıldı.

Ziyaretlere İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Adana Milletvekili Mehmet Metanet Çulhaoğlu, CHP Zara İlçe Başkanı Arslan Karaman, BBP Zara İlçe Başkanı Mustafa Polat ile partililer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Özel

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş Selahattin Demirtaş
Magazin Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Hüner Coşkuner Mehmet Ali Erbil
Spor Cenk Tosun Deniz Türüç Fatih Terim Abdullah Avcı Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kar Uzay İzmir Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, Zara'da - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 16:02:39. #1.14#
title