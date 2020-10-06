İYİ Parti'de liste krizi, grup toplantısına da yansıdı

İYİ Parti'de, 2'nci Olağan Kurultay'ın ardından başlayan liste krizi, TBMM'de yeni dönemin ilk grup toplantısına da yansıdı.

İYİ Parti'de, 2'nci Olağan Kurultay'ın ardından başlayan liste krizi, TBMM'de yeni dönemin ilk grup toplantısına da yansıdı. 'Oy verilmeyecekler' listesini hazırlattığı iddia edilen Koray Aydın'ın Teşkilat Başkanlığı görevini sürdürmesine tepki gösteren muhalif milletvekilleri, grup toplantısına katılmadı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'de yeni yasama yılının ilk grup toplantısını gerçekleştirdi. Grup toplantısına, muhalif milletvekillerinin katılmaması dikkat çekti. 2'nci Olağan Kurultay'da Genel İdare Kurulu (GİK) üyeliği seçimi için delegelere gönderildiği iddia edilen 'oy verilmeyecekler' listesine tepkileri süren muhalif milletvekilleri, dün akşam yaptıkları toplantıda grup toplantısına katılmama kararı almıştı. Aralarında Aytun Çıray, Ayhan Erel, Ümit Özdağ, İsmail Koncuk'un da bulunduğu 13 muhalif isim, toplantıya katılmadı. Muhalif olarak bilinen Durmuş Yılmaz ve Aylin Cesur ise toplantıda yer aldı. Covit-19 testi pozitif çıkan Fahrettin Yokuş ve Aslan Kabukçuoğlu da karantinada oldukları için toplantıya katılmadı. Muhalif isimlerin, liste krizinden sorumlu tuttukları Teşkilat Başkanı Koray Aydın'ın, Başkanlık Divanı'nda görevine devam etmesine tepki olarak grup toplantısına katılmadığı belirtildi.

'YÜREĞİMİZ AZERBAYCAN 'DA ATIYOR'Akşener, grup toplantısındaki konuşmasında parti içi konulara değinmedi. Akşener, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısına değinerek, "Allah şahit, yüreğimiz Azerbaycan'da atıyor. İki gün önce yeni bir muştu geldi. Dediler ki, koca yürekli Mübariz İbrahimov'un şehit olduğu karakolda artık ay-yıldızlı bayrak dalgalanıyor. Yüce Allah'tan niyaz ediyorum ki, o kutlu bayrak bir gün Karabağ'da da dalgalansın" dedi.'İKTİDAR, AZERBAYCAN'A DESTEK KONUSUNDA DOĞRU YAPIYOR'Azerbaycan'ın ünlü şairi Bahtiyar Vahapzade'nin şiirine atıfta bulunan Akşener "Bir ananın iki oğlu, bir emelin iki kolu. O da ulu, bu da ulu, Azerbaycan-Türkiye. İktidar, Azerbaycan'a destek konusunda doğru bir duruş sergiliyor. Bu duruşu destekliyoruz. Umarım ki; bu vesileyle gözlerini, gönüllerini ve akıllarını, ihvan coğrafyasından alıp, Türk Dünyası'na çevirirler. Umarım ki; geçmişimizin ve geleceğimizin bu kutlu coğrafyasının, ne anlama geldiğini anlarlar. ve umarım ki; geçmişte attıkları, kardeşliğimizin ruhuna aykırı adımları, bir daha tekrarlamazlar. Desteğimizle birlikte, aynı zamanda iktidarı uyarmak istiyorum. Bu konuda, tek bir devletle değil, taraf olabilecek tüm devletler ve kuruluşlarla diplomasi yürütülmeli. Aklı devreye sokmak ve sonuç alacak adımlar atabilmek çok önemli. Azerbaycan'ın haklılığı en büyük gücümüz. Bu gerçeği, doğru zaman ve zeminlerde ortaya koyabildiğimiz takdirde sonuç alabiliriz. Ermenistan'ın işgalci olduğu gerçeği, Azerbaycan topraklarının 5'te birinin işgal altında olduğu gerçeği, elimizdeki en önemli kozdur" ifadelerini kullandı. 'ANAYASA MAHKEMESİ, ÜLKENİN TEMİNATIDIR'Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına karış MHP'nin gösterdiği tavrı eleştiren Akşener, "Biliyorsunuz, son günlerde yeni bir suni tartışmanın fitili ateşlendi. Suni gündemleri fısıldayan adam Sayın Bahçeli, 'Anayasa Mahkemesi'nin yapısı değiştirilmeli' dedi. Sayın Erdoğan da, Meclis açılışında, Anayasa Mahkemesi ile ilgili bir değişiklik önerisi gelirse, 'evet' diyebileceğini ima etti. Anayasa Mahkemesi; demokrasi ile yönetilen bir devletin en önemli güvencelerinden biridir. Hukuk sisteminde, kuvvetler ayrılığı ilkesinin olmazsa olmaz unsuru ve hukuki gücüdür. Güçlü bir Anayasa Mahkemesi, ülkenin teminatıdır. Güçlü bir Anayasa Mahkemesi, milletin teminatıdır. Anayasa Mahkemesi, bizim de onaylamadığımız birçok karara imza attı. Ancak karar çıktıktan sonra, hukuk devletine olan inancımız gereği, bu kararlara hep uyduk. Çünkü sözünü ettiğim devlet ciddiyeti bunu gerektirir" değerlendirmesinde bulundu.AKŞENER SORULARI YANITSIZ BIRAKTIAkşener, grup toplantısından sonra basın mensuplarının bazı milletvekillerinin toplantıya katılmamasına ilişkin sorularına da cevap vermedi.

HAM GÖRÜNTÜLER FTP ADRESİNDE

Besti KARALAR-İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Besti KARALAR