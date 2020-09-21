İYİ Parti'de kriz! Genel İdare Kurulu'na seçilemeyen Aytun Çıray tepki gösterdi İYİ Parti'nin kurucuları arasında yer alan Aytun Çıray, dün gerçekleştirilen 2. olağan kurultayda Genel İdare Kurulu'na seçilememesini "Merkez siyasetçilerin tasfiyesi" olarak değerlendirerek tepki gösterdi.

İYİ Parti'nin 2. Olağan Kurultayı dün Ankara'da gerçekleştirildi. Kurultayda Genel İdare Kurulu'na seçilemeyen Aytun Çıray ise bu duruma tepki gösterdi. Partinin kurucuları arasında da yer alan İzmir Milletvekili "Bu listede asıl hedef merkez siyasetçilerin tasfiyesidir. Başarıp başaramadıklarını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

"SAMİMİYET VE İLKELER TESTİDİR BU"

Twitter hesabından açıklama yapan Aytun Çıray, şunları yazdı "Bu listede asıl hedef merkez siyasetçilerin tasfiyesidir. Demirel'in doktoru.. İsmet Sezgin'in yeğeni.. Ve bendeniz bunun işaretidir. Başarıp başaramadıklarını göreceğiz. Onlar da görecek. Samimiyet ve ilkeler testidir bu!"

"KOLTUK ONLARIN ADAMLIK BİZİM OLSUN"

İYİ Parti 2. Olağan Kurultayı'ndaki seçimlerden önce İYİ Parti il yöneticilerine gönderilen "oy verilmeyecekler" listesi de bazı isimlerin tepkisini çekti. Bu isimlerden biri de İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk oldu.

Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Koncuk, listeye tepkisini "İYİ Parti 2. Olağan Kongresi bugün yapıldı. Hayırlı olsun. Ben ve Ümit Özdağ, Gİ·K adayı olmamamıza rağmen, bazı akıl ve ahlak fukaraları, bir kısım il yöneticisine sabah böyle bir liste dağıtmış. Aday olma ihtimalimiz bile birilerini ürkütmüş! Koltuk onların, adamlık bizim olsun" ifadeleriyle dile getirdi.