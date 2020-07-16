İYİ Parti'de koronavirüs paniği! Meral Akşener kendini karantinaya aldı
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İYİ Parti'de koronavirüs paniği! Meral Akşener kendini karantinaya aldı

Korumasına yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine İYİ Parti Lideri Meral Akşener kendini karantinaya aldı.

16.07.2020 09:26 | Son Güncelleme: 16.07.2020 09:39

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in koruma ekibinden bir polis memurunun koronavirüs testi pozitif çıktı. Test sonucunun öğrenilmesiyle hemen Meral Akşener'e de koronavirüs testi yapıldı. Sonuç negatif çıksa da Meral Akşener programlarını iptal ederek kendini karantinaya aldı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını siyasi partilerde de etkisini göstermeye başladı. Son olarak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yakın korumasının testi pozitif çıktı. Bunun üzerine apar topar test yaptıran Akşener, test sonuçlarının negatif gelmesi ile derin bir nefes aldı. Ancak test sonuçları negatif gelse de temkinli davranmayı elden bırakmayan Akşener, kendini karantinaya aldı.

15 TEMMUZ TÖRENİNE DE KATILAMADI

Tüm pernoselin testten geçtiği İYİ Parti'den yapılan açıklamada, "15 Temmuz hain darbe girişiminin 4'üncü yılı dolayısıyla millet iradesinin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenecek anma programına Genel Başkan Meral Akşener'in de katılacağını duyurmuştuk. Ancak Sayın Genel Başkanımızın koruma ekibinden bir polis memurunun Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır. Her ne kadar Sayın Genel Başkanımıza yapılan test negatif çıkmışsa da, yapılan değerlendirmeler sonrası törene katılanları riske atmamak için programa katılmama kararı alınmıştır" denildi.

İYİ Parti'de koronavirüs paniği! Meral Akşener kendini karantinaya aldı

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