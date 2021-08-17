İYİ Parti Çanakkale İl Başkanlığı ilçe ve köy ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İYİ Parti Çanakkale İl Başkanlığı ilçe ve köy ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor

İYİ Parti Çanakkale İl Başkanlığı ilçe ve köy ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Bu kapsamda ilçe ve köylerde halkın sorunlarını dinleyen İYİ Parti Çanakkale İl Başkanı Selahattin Yıldızlar, teşkilat mensupları, Karacaören, Özbek, Musaköy ve Yapıldak köylerini ziyaret etti.

İYİ Parti Çanakkale İl Başkanı Selahattin Yıldızlar, "Millet Bizi Çağırıyor, bizde milletimizin ayağına kadar gidiyor ve dertlerini, sıkıntılarını dinliyoruz" dedi.

Başkan Selahattin Yıldızlar, "GİK Üyesi ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Rıdvan Uz, Merkez İlçe Başkanı İlhan Atıcı, Ezine ilçe Başkanı Zühtü Şansal Erdil, Lapseki ilçe Başkanı Yakup Uzun, Kepez Belde Başkanı ve Çanakkale Meclis üyesi Didem Güner ile birlikte Karacaören, Özbek, Musaköy ve Yapıldak köylerimizde vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Toplumun her kesimi dertli ama çiftçilerimiz üreticilerimiz daha da dertli. Sorunlarını not aldığımız köy sakinlerimizin dertlerini TBMM'de milletvekillerimiz gündeme taşıyacak. Bizler, 'Köylü milletin efendisidir' sözünü laf olsun diye değil Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, üretimin önemine yaptığı vurguyla kendimize düstur edindik. Çiftçilerimiz, üretecek ki köylerimizde hayat sürsün. Çiftçilerimiz üretecek ki gıda konusunda kendi kendine yetebilen bir millet olmayı sürdürebilelim. Samanı dahi dışarıdan alanlar, büyükbaş hayvanları dışarıdan alanlar ne yazık ki milli bir tarım politikasını üretemezler. Çiftçinin emeğini hasat zamanı desteklemek gerekiyor ki onlarda bir sonraki yılı düşünmesin. Bizler, çiftçilerimizin yanındayız" şeklinde konuştu.

Köy sakinlerine İYİ Parti Genel başkanı Meral Akşener'in selamlarını ileten Başkan Yıldızlar, misafirperverliklerinden ötürü köy muhtarları Selahi Öztürk, Salih Şahin, Günaysevdik ve Mustafa Büyüksöylemez'e teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler

Kastamonu'daki sel felaketinde 62 kayıp aranıyor; 1 müteahhit için gözaltı kararı
Kastamonu'daki sel felaketinde 62 kayıp aranıyor; 1 müteahhit için gözaltı kararı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Edis Ece Üner Aleyna Tilki Kenan İmirzalıoğlu
Spor Mesut Özil Lionel Messi Samet Aybaba Rachid Ghezzal Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İYİ Parti Çanakkale İl Başkanlığı ilçe ve köy ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.8.2021 09:24:35. #1.15#

title