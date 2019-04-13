İyi Parti Aydın Milletvekili Sezgin'den Fransız Parlamentere Sert Yanıt

İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Sezgin, NATO Parlamenter Asamblesi toplantısında Türkiye'yi eleştiren Fransız parlamenter Sonia Krimi'yi eleştirerek, "Diğer Milletlere onur dersi vermeye kalkışmak Fransız parlamenterlerin üstüne vazife değildir" dedi.

İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, Antalya'da düzenlenen NATO Parlamenter Asamblesi toplantısında Türkiye'yi eleştiren ve toplantıyı terk eden Fransız parlamenter Sonia Krimi'yi, Twitter hesabından yaptığı Fransızca paylaşımda sert bir dille eleştirdi.

Aydın Sezgin, Antalya'da düzenlenen NATO Parlamenter Asamblesi Akdeniz-Orta Doğu Özel Grubu Ortak Toplantısı'nda söz alarak "Tarih kazananlar tarafından yazılmaz mı? Birçok ülke için PKK terörist değildir ama sizin için böyledir. Bunu dikkate almamız gerekiyor" şeklinde konuşan Krimi'nin açıklamasını küstahlık, bilgisizlik ve çelişkilerle dolu olarak nitelendirdi.

Sezgin yaptığı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun kullandığı üslup bazı açılardan eleştirilebilir olsa da, Fransız Parlamenter Bayan Krimi'nin açıklaması küstahlık, bilgisizlik ve çelişkilerle maluldür. Diğer milletlere onur dersi vermeye kalkışmak onun üstüne vazife değildir. Bayan Krimi tepeden bakan bir yaklaşımla şaşırtıcı bir şovenizm ve münasebetsiz bir üstünlük duygusu sergilemiştir. Fransız Parlamenter, ülkemize ait tarihi, kendi tarihini silinmez şekilde lekelemiş olan acı olaylara resmi bakışında yadırganacak ölçüde berraklıktan mahrum olan ülkesinin tarihi olarak addetmektedir" dedi.

Antalya'daki toplantıda Fransız parlamenter ile yaşanan gerginlik, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Fransa tarafından "Ermeni soykırımı anma günü" ilan edilmesini eleştirmesi üzerine başlamıştı. Şentop konuşmasında "Devlet ciddiyetinden uzak bu girişim, asılsız ve hukuki dayanağı olmayan bir iddia aracılığıyla tarihin siyasallaştırılmasından başka bir amaca hizmet etmemektedir" demişti.

Şentop'un ardından söz alan Fransız parlamenter Sonia Krimi Şentop'un sözleri karşısında şoke olduğunu söyleyerek, "Tarih kazananlar tarafından yazılmaz mı? Birçok ülke için PKK terörist değildir ama sizin için böyledir. Bunu dikkate almamız gerekiyor" şeklinde cevap vermişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise "Soykırım ve tarih konusunda Türkiye'ye ders verebilecek en son ülke Fransa'dır. Çünkü Ruanda'da, Cezayir'de olanları unutmadık. Fransa kendi karanlık tarihine baksın, Türkiye'ye ders vermeye kalkmasın" sözleri ile Krimi'ye tepki göstermişti. Krimi ve Fransız heyetinde yer alan diğer kişiler, Çavuşoğlu'nun sözleri üzerine salonu terk etmişti. - AYDIN

Kaynak: İHA