İyi ki Doğdun Birsen Beren...

Aziz Şehidimiz Şükrü Çakar'ın sevgili kızı Birsen Beren Çakar'a bugün sürpriz bir doğum günü düzenlendi. Vali Yardımcısı Ayşe Karaca beraberinde Jandarma ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeliyle birlikte şehidimizin ailesinin Isparta merkezdeki evine giderek Birsen Beren'in doğum gününü kutladı.

Ziyarette Birsen Beren'in doğum gününü kutlayan ve hediyesini veren Vali Yardımcısı Karaca, Birsen Beren'le okul hayatı ve hobileri hakkında uzun uzun sohbet etti. Birsen Beren ayrıca Karaca'ya mini bir piyano konseri de verdi. Birsen Beren jandarma ablalarıyla da sohbet ederek büyünce jandarma olmak istediğini söyledi.

Konyalı olan Aziz Şehidimiz J. IV. Kad. Çvş. Şükrü Çakar, 22 Mart 2018 tarihinde Bitlis ilinde gerçekleştirilen operasyonda kahramanca şehit olmuştu.

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