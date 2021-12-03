İvrindi'de engeliler unutulmadı

3 Aralık Engelliler Günü vesilesiyle Sındırgı genelinde engelli bireylerin eğitim gördüğü okulları ziyarette bulunan Başkan Yusuf Cengiz"hepimiz birer engelli adayıyız" diyerek destek mesajı verdi.

Engelli vatandaşlarımızı topluma kazandırmak ve hayat standartlarını yükseltmek amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılında Dünya Engelliler Günü olarak kabul edilen 3 Aralık gününün engelli kardeşlerimizin sesini duyurduğu özel bir gün olduğunu ifade eden Başkan Cengiz, "Engelli vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerden, mevcut imkan ve fırsatlardan eşit şekilde yararlanmaları, topluma etkin bir şekilde katılmaları, devletimizin ve tüm toplumun görev ve sorumluluğundadır. İvrindi Belediyesi olarak bizler de üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız. Geleceğe güvenle bakan güçlü ve sosyal bir toplum olmak için engelli vatandaşlarımızın herhangi bir eksiklik hissine kapılmalarına müsaade etmeden, sorunlarını çözme ve taleplerini cevapsız bırakmama gayreti ile çalışmaktayız. Engelli bireylerimizin Belediyemize ulaşan taleplerini ilgili birimlerimiz kanalıyla imkanlarımızı zorlayarak yerine getirme gayretindeyiz."

Eğitim gören öğrenciler ziyaret edildi

Sadece bugüne özel değil, engelli bireylerimizin topluma kazandırılmasında, özgüvenlerini kaybetmeden sosyalleşme yönünde adım atılmasında destekçileri olmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Cengiz "Bugün eğitim gören engelli kardeşlerimiz ile bir araya gelme fırsatı bulduk. Onların yaşadıkları dünyaya onların yaşadıkları dünyaya onların gözü ile bakma gayretinde olduk. Gazi Evrenos, Şehit Turan Kurt ve Gazi Mehmet Azman Çavuş Özel Eğitim Meslek Okulu'na ziyaret gerçekleştirerek kardeşlerimiz ile bir araya geldik. Onlar bizim için çok özel.

Bu sebeple en büyük engelin zihinlerde ve kalplerde olduğu gerçeğinden hareketle Dünya Engelliler Gününün tüm dünyada ve Ülkemizde engellilere karşı daha fazla anlayış ve hassasiyet geliştirmemize katkı sağlamasını temenni ediyor; tüm engelli kardeşlerimize aileleri ve sevdikleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat diliyorum" dedi. - BALIKESİR