İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca: "Doğa Koleji ile birlikteliğimiz uzun soluklu"
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İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca: "Doğa Koleji ile birlikteliğimiz uzun soluklu"

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, Doğa Koleji lisanslı okul kurucularıyla İTÜ'de bir araya geldi.

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca:
24.06.2020 11:22 | Son Güncelleme: 24.06.2020 11:30

Karaca, lisanslı kuruculara yeni dönem eğitim vizyonunu anlatarak, uzun soluklu bir yolculuğa çıktıklarını söyledi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü, İTÜ ETA Vakfı Başkanı ve Doğa Koleji Kurucu Temsilcisi Prof. Dr. Mehmet Karaca, İTÜ kampüsünde gerçekleşen yıl sonu değerlendirme toplantısında, Doğa Koleji lisanslı okul kurucularıyla buluştu. Prof. Dr. Karaca, yeni dönem Doğa Koleji eğitim vizyonunu lisanslı kurucularla paylaştı.

"BU YOLDA BERABER YÜRÜYECEĞİZ"

Doğa Koleji'nin yeni dönem vizyonunu anlatan Rektör Prof. Dr. Karaca, "Uzun soluklu bir eğitim projeksiyonumuz olacak. Bu yola birlikte başladık, birlikte devam edeceğiz. Sizlerle birlikte güçlü bir aile olarak, büyük hedefler için büyük işler başaracak bir akademik bilgi ve birikime sahibiz. 2020-2021 eğitim-öğretim yılında, İTÜ'nün desteğiyle başta yapay zeka, veri mühendisliği gibi birçok alanda teknolojinin imkanlarını ve geleceğin mesleklerini lise döneminde Doğa öğrencilerimize açacağız" dedi.

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Doğa Koleji kurucularını ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirten Prof. Dr. Mehmet Karaca, "Sahip olduğumuz yetkinlikleri her platformda, siz değerli Doğa Ailesi mensuplarına İTÜ olarak sunmaktan mutluluk duyacağız. Ülkemiz için çalışacağız, üreteceğiz. Çocuklarımızla iftihar edeceğimiz gibi yarınlara da bugünlerden umutla bakacağız" diye konuştu.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Özeren ise, "İstanbul Teknik Üniversitesi akademik birikimi ve tecrübelerinden yararlanacağımız uzun soluklu bir birlikteliği hayata geçirdik" dedi.

Özeren, İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji olarak, güvene dayalı bir temayla eğitim-öğretime devam edeceklerini belirterek, "Eğitim itibar işidir, bu itibarı çatısı altına girdiğimiz İTÜ ile koruyacağız" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

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