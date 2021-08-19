İTÜ Mezuniyet Törenlerine Hazırlanıyor

İTÜ Mezuniyet Törenlerine Hazırlanıyor İstanbul Teknik Üniversitesi, 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı ve 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı lisans ve lisansüstü mezunlarını İTÜ Stadyumu'nda gerçekleştirilecek görkemli törenlerle uğurlayacak.

İTÜ Mezuniyet Törenlerine Hazırlanıyor İstanbul Teknik Üniversitesi, 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı ve 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı lisans ve lisansüstü mezunlarını İTÜ Stadyumu'nda gerçekleştirilecek görkemli törenlerle uğurlayacak.

Her yıl büyük bir coşkuyla kutlanan İTÜ Mezuniyet Törenlerinin tarihleri belli oldu. Öğrenciler ve veliler tarafından heyecanla beklenen lisans ve lisansüstü mezuniyet törenleri pandemi koşullarına göre alınan tedbirler çerçevesinde aşağıda belirtilen tarihlerde gerçekleştirilecek.

Mezuniyet Törenleri Hakkında Bilgiler 2019-2020 ve 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Lisansüstü Mezuniyet Törenimiz: 08 Eylül 2021, Çarşamba 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Lisans Mezuniyet Törenimiz: 09 Eylül 2021, Perşembe 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Lisans Mezuniyet Törenimiz: 10 Eylül 2021, Cuma

Tören organizasyonlarıyla ilgili bazı bilgilere aşağıda yer verilmiştir: Törenlere 25 Ağustos 2021 (dahil) tarihine kadar mezuniyeti onaylanmış lisans ve lisansüstü mezunlarımız ile 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Öğretimi sonu itibariyle mezun durumunda olan mezun adaylarımız katılabilecektir. Pandemi koşulları nedeniyle törene her bir mezunumuzun en fazla iki yakını "izleyici" olarak katılabilecektir. Törene katılabilmek için web sayfasında yer alan kayıt bağlantısı kullanılarak kayıt olunması gerekmektedir. Bu işlemi gerçekleştirmeyen mezunlarımızın katılması mümkün olamayacaktır. Kayıt sonrası izleyiciler için barkodlu davetiye üretilecek olup, tören öncesi bu davetiyenin kontrol noktalarında barkod okunmak suretiyle kontrolü gerçekleştirilecek, davetiyesi olmayanlar tören alanına alınmayacaktır. Cübbe ve keplerin dağıtımı satın alma usulüyle yapılacak, bu konuyla ilgili bilgiler daha sonra ilan edilecektir. İçinde bulunduğumuz pandemi koşullarının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyon ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutmak maksadıyla törenler sırasında MASKE kullanımı zorunlu tutulmuştur. Bunun yanı sıra törene katılım gösterecek mezunlarımız ve izleyicilerin tören günü AŞI KARTI ibraz etmesi, çeşitli sebeplerle aşı olamayanların ise tören tarihinden önceki son 72 saat içerisinde alınmış "PCR TESTİ" sonucunu ibraz etmesi gerekmektedir.

Diğer tüm bilgiler ilerleyen süreçte netleştirilecek mezuniyet. itu. edu. tr adresinden ilan edilecektir. Güncel bilgileri web sayfası ile resmi İTÜ sosyal medya hesaplarından düzenli olarak takip edebilirsiniz.

Kaynak: Habermetre