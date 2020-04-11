İTÜ'lü lise öğrencileri derslerini online sürdürüyor
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İstanbul Teknik Üniversitesi, Anadolu Lisesi, Koronavirüs, Güncel

İTÜ'lü lise öğrencileri derslerini online sürdürüyor

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında eğitim-öğretim sürecine haftanın 5 günü online olarak devam ediyor.

11.04.2020 11:23 | Son Güncelleme: 11.04.2020 11:24
İTÜ'lü lise öğrencileri derslerini online sürdürüyor

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında eğitim-öğretim sürecine haftanın 5 günü online olarak devam ediyor.

İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Toros, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de uzaktan eğitim çalışmalarının başlaması ile birlikte, okul olarak bu konuda özgün bir çözüm bulmak için harekete geçtiklerini söyledi.

Uzaktan eğitimde milli ve özgür yazılımlar kullanmak için çözümler araştırdıklarını belirten Toros, "Yaptığımız araştırmalarda BigBlueButton (BBB) isimli uzaktan eğitim konusunda kendini kanıtlamış bir sistemi de inceledik. Deneme için kurulan sistemin başarılı çalıştığını tespit etmemizin hemen ardından bu sistemi eğitimde kullanmak için harekete geçtik." diye konuştu.

Toros, sistemin eğitimi kesintisiz sürdürmeye yeterli bir sunucu altyapısına sahip olmadığını tespit ettiklerini ve sistemi derslere uygun hale getirmek için maddi arayış içine girdiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Yeterli desteğin sağlamak için Okul Sanayi İş Birliği İstanbul Modeli projesi kapsamında protokol yaptığımız Türkiye Bilişim Derneği (TBD) ile görüştük. Talebimize olumlu cevap veren TBD üyesi Veriyum Bilişim ve Teknoloji Hizmetleri AŞ. ile de iş birliği protokolü imzalayarak zaman geçirmeden sistemi aktif hale getirdik. Hemen sistemi test ettik ve ardından kullanmaya başladık. Bu sistem bize derslerde hem sunum yapan kişi hem de dinleyiciler için ses ve görüntülü katılım olanağı kazandırdı. Öğretmenler dersi olduğu sınıfı başlatmak için bu sunucuya giriş yapıyorlar. Öğretmen dersi başlat tuşuna bastığında sistem otomatik olarak yük durumuna göre hazırda bekleyen Veriyum AŞ. tarafından tahsis edilen 4 BBB sunucusundan birinde dersi başlatıyor. Öğrenciler de her sınıf için özgün olarak oluşturulan bağlantıya tıklayarak derse katılıyorlar. Bu yapı ile kesintisiz ve kaliteli çevrimiçi etkileşimli öğrenim ortamı oluşturduk. Kurduğumuz online sistemle Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında uzaktan eğitim-öğretim sürecini aralıksız olarak devam ettiriyoruz. Etkileşimli uzaktan eğitimine öğrencilerimizin yüzde 100'ü derslere katılım sağladı."

Derslerin işlenmesinde sorun yaşamadıklarını anlatan Toros, "Kullandığımız uygulama bize güzel özellikler sunuyor. Sistemle akıllı tahta ve sunumun her sahnesi üzerine not alma özelliği, PDF ve PowerPoint başta olmak üzere hemen hemen tüm ofis dosyalarını gösterebilme, ders sırasında anlık anket oluşturulması ve sonuçların paylaşımı, sohbet penceresi, katılımcılara dinleyici ve sunucu görevlerini anlık atayabilme gibi birçok özellikle derslerimizi aralıksız sürdürüyoruz." dedi.

Okul müdür yardımcısı Uğur Özalp ise derslerin aralıksız devam ettiğini ifade etti.

Kullandıkları online ders sisteminin güvenli olduğunu altını çizen Özalp, "Derslerimiz 10 öğretmen ve 90 öğrencinin katılımıyla devam ediyor. Eğitimleri haftanın 5 günü 6 saat olarak veriyoruz. Bütün öğrencilerimiz derslere katılıyor. Öğrenciler, eğitim-öğretim sürecinden geri kalmadan tüm derslerini işliyorlar. Öğrencilerimiz ve velilerimiz bu eğitim sisteminden memnun." diye konuştu.

Özalp, bu sistem sayesinde evden çıkamayan öğrencilerin arkadaşlarıyla sosyalleşmelerine de olanak sağlandığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Eğitim sistemimizin devam etmesi onların sıkılmasının da önüne geçiyor. Ayrıca sistem üzerinden veli toplantısı da yaptık. Eğitim hayatımızı aralıksız devam ettiriyoruz. Derslerin yanında okulumuzun geleneği haline gelmiş haftalık seminerlerimizi de sanal ortamda devam ettiriyoruz. Sistemimiz, üyelik temelli çalıştığından anonim siber saldırılara karşı güvenli bir ortamda derslerimizi gönül rahatlığıyla devam ettiriyoruz. Önümüzdeki günlerde rehberlik servisimiz tarafından veli eğitimlerimizi de bu sistem üzerinden gerçekleştireceğiz."

Okul öğretmeni Bülent Ertaş da online sistemden memnun olduklarını belirtti.

Bu sistemin faydalı kullanılmasını sağladıklarını vurgulayan Ertaş, "Türkiye'de etkileşimli uzaktan eğitime ilk başlayan okullardanız. Koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitime geçilince biz hemen çalışma yapıp derslere başladık. Bu eğitimden gayet memnunuz." dedi.

İTÜ'lü lise öğrencileri derslerini online sürdürüyor

Kaynak: AA

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