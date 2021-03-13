İTÜ'lü akademisyenlerin geliştirdiği gitar, uluslararası yarışmanın seyirci kategorisinde "dünya birincisi" oldu

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tolgahan Çoğulu ile aynı üniversitede ses mühendisliği alanında doktora yapan Ruşen Can Acet'in geliştirdiği "Lego Mikrotonal Gitar", ABD'nin Georgia Tech Üniversitesince düzenlenen, "Margaret Guthman Müzik Enstrümanları Tasarımı Yarışması"nda "seyirci" oylamasında birinciliği elde etti.

Georgia Tech Üniversitesince her sene düzenlenen Margaret Guthman Müzik Enstrümanları Tasarımı Yarışması'nda bu yıl finale kalan 29 enstrümanın tanıtım videoları kasım ayında üniversitenin sitesinden dünyaya oylamaya açılmıştı. Bir ay süren oylama sonucu yarışmadaki dört ödülden biri olan Seyirci Ödülü'nü (People's Choice Award) Lego Mikrotonal Gitar'ın kazandığı duyuruldu.

Tolgahan Çoğulu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 yaşındaki oğlu Atlas Çoğulu'nun verdiği fikirden yola çıkarak tasarladıkları dünyada da ilgi gören gitarın kazandığı başarıdan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

ABD'li gitarist Kaki King'in tasarladıkları gitarla bir performans sergilediğini, enstrüman yapımı konusunda videolar paylaşan gitarist Simon the Magpie'nin gitarın bas versiyonunu yaptığını, gitarist Lucas Brar'ın da bir video projesi hazırladığını aktaran Çoğulu, enstrümana dünya basının da ilgi gösterdiğini dile getirdi.

Kendilerine oylama sürecinde destek veren Kenan Doğulu, Farah Zeynep Abdullah, Demet Akalın'ın da aralarında olduğu sanatçılara teşekkür eden Çoğulu, "Lego mikrotonal gitar" üreterek satışa sunmayı istediklerini de ifade etti.

Tolgahan Çoğulu, 2008'de İTÜ Bilimsel Araştırma Projesi desteğiyle "ayarlanabilir mikrotonal gitar" tasarlamıştı. Türk müziğinin gitarda, gerçek sesleriyle icra edilebilmesine imkan tanıyan gitar, dünyada büyük yangı bulmuştu. Gitarla 2014'te Georgia Tech Üniversitesinin yarışmasına katılan Çoğulu, birincilik elde etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Etem Geylan