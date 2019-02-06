İttifak Ruhu Yunusemre'de Pekişti

Yunusemre Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakının Yunusemre Belediye Başkan adayı Dr. Mehmet Çerçi, AK Parti ve MHP İlçe Teşkilatı üyelerini ağırladı. Cumhur İttifakının ilçede başarılı olabilmesi için birlikte çalışacaklarını kaydeden Başkan Çerçi, "31 Mart akşamı büyük bir başarıya imza atacağız." diye konuştu.

Cumhur İttifakının adayı ve Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, AK Parti ve MHP Yunusemre ilçe teşkilatlarıyla bir araya geldi. Yunuspark Meydan'da gerçekleştirilen organizasyona AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, MHP İlçe Başkanı Buğra Çelikkanat, iki partinin ilçe yöneticileri ve Yunusemre Belediye Meclis üyeleri katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan AK Parti İlçe Başkanı Fatih Katıöz iki partinin tabanının ittifak konusunda bir sorun yaşamayacağını belirterek şunları söyledi: "Önümüzde yerel seçim var. Parti büyüklerimiz bu seçimlerde Türkiye'de oluşan konjonktüre göre milletin selameti için birleşmeyi öngördüler. Bunun neticesinde de ittifak ortaya çıktı. MHP ve AK Parti birlikte seçime gitmeye karar aldı. Ben bir senedir bu görevi sürdürmekteyim. Her iki tarafın da görüşü muhafazakar olduğu için birleşmeler zor olmuyor. Hedeflerimiz, amaçlarımız, kıblemiz, yolumuz bir. MHP ve AK Parti arasında çok fark yok. Kaynaşma ve seçim başlangıcı için bir araya geldik. Allah'ın izniyle el ele ümmet için, vatan için hep birlikte çalışıp, en iyi sonucu alacağız. Allah bizleri utandırmasın."

"Hizmetin devamı için çalışacağız"

Yunusemre Belediyesi'nin 5 sene boyunca birçok önemli hizmete imza attığının ve bu hizmetlerin yeni dönemde de sürmesi için sahada çalışacaklarının altını çizen MHP İlçe Başkanı Buğra Çelikkanat ise, "Amacımız Yunusemre'yi Cumhur İttifakında birleştirmek. Halka hizmet Hakk'ka hizmet anlayışıyla 5 senedir güzel hizmetler yürütüldü. Şimdi bir 5 sene daha bu hizmetlerin devamını sağlamak için hep birlikte çalışacağız. Karşımıza çok değişik projeler, çok değişik isimler çıkıyor. Bunlara karşı koyup Cumhur İttifakı'nı şahlandıracağız. Allah'ın izniyle 1 Nisan günü zaferimizi kutlayacağız" şeklinde konuştu.

"Cumhur İttifakı başarıya ulaşacaktır"

İlçe başkanlarının konuşmalarının ardından söz alan Yunusemre Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Yunusemre adayı Dr. Mehmet Çerçi, Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin Türkiye üzerinde oynanan oyunların farkına vararak tabanlarını birleştirdiğini ve güçlü bir duruş sergilediğini belirterek bu ittifakın güçlenerek devam etmesi gerektiğini vurguladı. Manisa'da ittifakın güçlü ve diri durması gerektiğini belirterek bunun için elinden geleni yapacağının sözünü veren Çerçi, "Bugün besmeleyle fiili olarak birlikteliğimizi hayata geçiriyoruz. 5 sene belediyede görev yaptık. İkinci dönemimizde genel başkanımızın da takdirleriyle görevlendirildik. Milletvekili olarak Meclis'te 9 sene görev aldım. Devlet Bahçeli ile mecliste görev yaptım. Nasıl devletine ve milletine bağlı olduğuna yakından şahitlik eden birisiyim. İki liderimiz bu doğrultuda vatan ve millet için biraraya geldiler. 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından ortaya çıkan bu ittifak, yerel seçimde de devam ediyor. Zaman zaman şehirlerde farklı sesler çıktığını görüyoruz. Bunlar işin detaylarıdır. Aslolan bu ittifakın ruhudur. Bu 5 senelik dönemde Sayın Cengiz Ergün ile sıkıntı yaşadığımız anlar olmuştur. Büyükşehir'de binin üzerinde madde geçmiş. Üzerinde mutabakata varılamayan madde sayısı 20'dir. Önümüzdeki süreçte gerek Yunusemre'de, gerek diğer ilçelerde gerekse büyükşehirde ittifakın aldığı kararlara uymak bir vecibedir. İttifak ruhunu zedelemeden hepimiz elimizden geleni yapmak mecburiyetindeyiz. Ben huzurlarınızda bunun sözünü veriyorum. Bu kardeşlik sağlanmak zorunda. Çünkü Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı tehlikeler ortada. 1 Nisan sabahı şer odakları elleri boyunlarında yine beceremedik diyecekler. Tuzak kuranların en hayırlısı Allah'tır. 31 Mart gecesini ellerini ovuşturarak bekleyenler afallayacaklar. Türkiye şahlanışına devam edecek. Türkiye'nin geleceği buradadır. Biz buna yürekten inanıyoruz" dedi.

Yunusemre'de başarılı bir dönem geçirildiğini ve birçok projenin hizmete girdiğini belirten Çerçi, daha yapılacak çok iş olduğunu hatırlatarak; "Belediyemiz beş yıllık bir belediye. İlk sene kuruluş aşamasıyla geçti. Bu süreci beraber yaşadık. Büyük işler yaptık. Ama hedeflerimize ulaşıp ulaşmadığımızı sorarsanız; hayır. Daha yapacak çok işimiz var. Şehrimizi imar ederken, neslimizi ihmal etmemeliyiz. Hem şehrimizi imar edeceğiz. Hem neslimizi ihya edeceğiz. Çünkü en faydalı olan, insana hizmet edendir. Gelecek nesiller bu cumhuriyeti ebediyete taşıyacaklardır. Önümüzdeki günlerde Sayın Cengiz Ergün ile de bir araya geleceğiz. Şehrimiz için ortak projelerimizi masaya yatıracağız" dedi.

İki partinin ortak bir şekilde sahada sıkılmadık el bırakmayacağını belirten Çerçi, Cumhur İttifakının Yunusemre'de başarılı olacağına dair inancının tam olduğunu belirterek sözlerini şu şekilde tamamladı: "Muhtemelen 20 Şubat'tan sonra mahallelerde teşkilatlarımızla çalışmalarımıza başlayacağız. 31 Mart akşamı da büyük başarıyı yakalayacağız. Bunun için dua edeceğiz. Fiili duamız da çalışmamız olacak. Biz birlikte Türkiye'yiz. Bu ittifak çok önemli. Yerel seçimin ötesinde bir ittifaktır. Bütün teşkilat mensuplarımız da böyle bakıyor. Milletimizin ve devletimizin bileğini bükemeyecekler. Biz bu süreçte teşkilatımızın emrindeyiz. Sıkılmadık el, girilmedik ev bırakmayacağız. İnşallah hep beraber omuz omuza çalışacağız. Bardakta hep boş taraf olacak ama biz dolu tarafını iyi anlatacağız. İnsanımızla müspet konuşarak, gönül alacağız. Bir seçime giriyoruz. Karşımızda da bir ittifak var. Onlar hakkında da kötü konuşmayacağız. Biz doğru tarafız. Başkalarının yanlışları üzerinden siyaset yapmak bizim işimiz değil. Biz temiz bir ağızla temiz niyetlerimizi anlatacağız. Ben inanıyorum. Bu ittifak, biz gereğini yaparsak Yunusemre'de büyük bir başarı elde eder." - MANİSA

Kaynak: İHA