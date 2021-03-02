İTSO Başkanı Uğurdağ ve İnegöl Ertuğrulgazi Mobilyacılar Caddesi Derneği Başkanı Bayraktar'dan "kademeli normalleşme" değerlendirmesi

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ ile İnegöl Ertuğrulgazi Mobilyacılar Caddesi Derneği Başkanı Bahadır Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonucunda kaldırılan kısıtlamalar ve kademeli normal sürece geçişle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ ile İnegöl Ertuğrulgazi Mobilyacılar Caddesi Derneği Başkanı Bahadır Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonucunda kaldırılan kısıtlamalar ve kademeli normal sürece geçişle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Uğurdağ, yaptığı açıklamada, Bursa'nın Orta Seviye Riskli Bölge'de olduğunu, bu nedenle sanayici ve esnafı rahatlatacak değişikliklerin gerçekleşeceğini söyledi.

Bir yılı aşkın süredir tüm dünyayı etkisi altına alan salgının gerek sağlık gerek ekonomik ve sosyal hayatta olumsuz sonuçlarının yaşandığını vurgulayan Uğurdağ, "Bu kapsamda ülke genelinde alınan tedbir kararlarıyla insan sağlığını ön plana alarak çalışmalarımızı sürdürmekteydik. Son olarak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında alınan kararlara göre kademeli normalleşme sürecine girmiş bulunmaktayız." dedi.

Alınan kararların Türkiye genelinde olduğu gibi ilçede de hem iş dünyası hem sosyal hayat açısından vatandaşlara nefes aldıracağı kanaatinde olduklarını belirten Uğurdağ, şöyle konuştu:

"Kademeli normalleşme sürecinde de daha önce olduğu gibi tedbirlere uymalı ve sürecin olumsuz etkilenmesini sağlayacak davranışlardan uzak durmalıyız. Bu noktada vatandaşlarımıza büyük bir görev düşüyor. Tüm vatandaşlarımızın duyarlı ve bilinçli bir şekilde davranarak hem kendi sağlıkları hem de toplumun sağlığı açısından gereken tedbirleri almalarını rica ediyoruz. Kararların alınmasında emeği geçenlere teşekkür ediyor, işletmelerimize, işverenlerimize, işçilerimize ve vatandaşlarımıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum."

Bayraktar ise "Hafta sonları sokağa çıkma yasaklarının kalkması ile mobilya sevenler uzun yıllar beğenerek kullanacaklarını mobilyalar ile buluşacaklar. Bu süreçte mağazalarımızın kapalı olması mobilyacılarımızı olumsuz yönde etkilemişti. Buna rağmen koronavirüs sürecinde dünya durdu ama biz durmadık. En yeni tasarımları müşterilerimiz için hazırladık. Mobilya severleri 6 Mart'tan itibaren caddemiz mağazalarına bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek