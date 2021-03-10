İtfaiyeciler alevlerle, vatandaşlar da video çekebilmek için yarıştı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de 1999 yılından kalma metruk binada tatbikatta itfaiye ekipleri alevler arasında kalanları kurtarmak için zamanla, vatandaşlar da video çekmek için birbirleriyle yarıştı.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Kültür Mahallesi Spor Sokak'ta 1999 depreminden kalan metruk binada yangına müdahale, mahsur kalan vatandaş kurtarma ve yaralıyı yangından çıkartma tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikat senaryo gereği 5 katlı binanın 3. katında çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü. Aynı katta dumanlar nedeniyle mahsur kalan bir vatandaşı da balkondan itfaiye aracının merdiveni ile kurtardı. Yapılan tatbikatta yangın gerçek alevlerle olunca meraklı vatandaşlarda cep telefonlarına sarılarak, itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesini ve balkondan insan kurtarmasını görüntüleyebilmek için birbirleriyle yarıştı. Bazı vatandaşlar ise tatbikat alanından geçen diğer vatandaşlarda da olay anını anlatmayı ihmal etmedi.

Yapılan tatbikat ile ilgili bilgiler veren ve 2021 yılında birçok tatbikat planladıklarını söyleyen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Kahraman, "2021 yılı içinde belirli periyotlarda tatbikatlarımız olacaktı. Bu tatbikat ilk tatbikatımız oldu. Önümüzdeki hafta da yine çok kapsamalı bütün ilk yardım arama kurtarma ekiplerinin katıldığı bir tatbikatımız daha olacak. Bununla birlikte reaksiyon sürelerimiz yani vak'a ihbarı geldikten sonra olay yerine ne kadar sürede varıyoruz, olay yerine vardıktan sonraki hareket tarzımız ne olacak, kargaşaya mahal vermeden hemen müdahale edebilecek miyiz bunlarla alakalı bir tatbikattı. Hem kurtarma hem yangına müdahale kısmı vardı. Araçlarımız ve yangına müdahale ettiğimiz teçhizatlarımız yeni. Bunlar da müdahalelerimizde önemli etken. Birde olay yerine varış sürelerimiz çok kısa. Buraya 2 dakikada geldi ekiplerimiz. Yaptığımız tatbikat ve eğitimleri de kayıt altına alıyor ve buna göre eğitimlerimizi şekillendiriyoruz" dedi.

"Trafikte sürücüler lütfen empati yapsınlar"

Olay yerine giden itfaiye araçlarına karşı diğer sürücülerin anlayışlı olmasını isteyen Kahraman, "İtfaiye araçlarını trafikte gördüklerinde evi veya iş yeri yanan insanların yerine koysun diğer sürücüler, biraz empati yapsınlar. Buna göre itfaiye araçlarına yol versinler yada olay yerine varabilmek için gereken şartları, olanakları sağlasınlar. Şartlar ne olursa olsun bizler can kurtarıyoruz. Bu süreçte vatandaşların bizlere yardımcı olmalarını be vatandaşlardan rica ediyorum. Birde biz kaza ya da yangına gittik, dönüşlerimizde aynı hızla olmak zorunda. Çünkü o olayın ardından başka bir olaya hazırlanmamız için zaman gerekiyor. O zamanı kazanmak içinde hızlı şekilde merkezimize dönmemiz gerekiyor. Bu konuda da itfaiye ekiplerine yardımcı olunmasını vatandaşlarımızdan rica ediyorum" diye konuştu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı