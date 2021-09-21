İTFAİYE HAFTASI SULTANAHMET MEYDANI'NDA KUTLANDI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İTFAİYE HAFTASI SULTANAHMET MEYDANI'NDA KUTLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, İtfaiye haftası kapsamında Sultanahmet Meydanı'nda program düzenledi.

İSTANBUL (DHA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, İtfaiye haftası kapsamında Sultanahmet Meydanı'nda program düzenledi. Programda, Osmanlı dönemi itfaiyecileri olan tulumbacılar ile modern itfaiye teçhizatları ve kamyonlarıyla günümüz itfaiyecileri, temsili olarak yanan ev maketi söndürdü. Renkli anlara sahne olan gösteriyi, yerli ve yabancı turistler ile vatandaşlar ilgiyle izledi. Mehteran takımı da meydanda bulunan turist ve vatandaşlara marşlar okudu.

"AĞIR AMA ŞEREFLİ BİR YÜKTÜR"

İstanbul İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, "Hem mekanla hem zamanla yarıştığınız bu işte, kendi canınızı korumanın gereklilik başkalarının canını korumanın hem mesleki hem insani bir vazife olması ağır ama şerefli bir yüktür. Bu yükün altından kalkan siz itfaiyeci evlatlarıma ve kardeşlerime teşekkürü borç bilirim" dedi.

İTFAİYE HAFTASI SULTANAHMET MEYDANI'NDA KUTLANDI

İTFAİYE HAFTASI SULTANAHMET MEYDANI'NDA KUTLANDI

İTFAİYE HAFTASI SULTANAHMET MEYDANI'NDA KUTLANDI

İTFAİYE HAFTASI SULTANAHMET MEYDANI'NDA KUTLANDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Restoranda mide bulandıran görüntüler! Çamurlu ayakkabılarıyla bastıkları yere eti sürdüler

Restoranda mide bulandıran görüntüler! Çamurlu ayakkabılarıyla bastıkları yere eti sürdüler

 Yunanistan Başbakanı Miçotakis, İBB Başkanı İmamoğlu'nu kabul etti

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, İBB Başkanı İmamoğlu'nu kabul etti

 4 erkek çocuğuna cinsel istismar iddiasına 188 yıl hapis istemi

4 erkek çocuğuna cinsel istismar iddiasına 188 yıl hapis istemi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ekrem İmamoğlu Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Buray Gökhan Çıra Demet Özdemir Serenay Sarıkaya
Spor Alex Teixeira Marcao Balotelli Stefan Kuntz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Murat Kurum Amelia Hamlin Süleyman Soylu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İTFAİYE HAFTASI SULTANAHMET MEYDANI'NDA KUTLANDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 23:27:02. #1.17#