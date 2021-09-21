İTFAİYE HAFTASI SULTANAHMET MEYDANI'NDA KUTLANDI

İSTANBUL (DHA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, İtfaiye haftası kapsamında Sultanahmet Meydanı'nda program düzenledi. Programda, Osmanlı dönemi itfaiyecileri olan tulumbacılar ile modern itfaiye teçhizatları ve kamyonlarıyla günümüz itfaiyecileri, temsili olarak yanan ev maketi söndürdü. Renkli anlara sahne olan gösteriyi, yerli ve yabancı turistler ile vatandaşlar ilgiyle izledi. Mehteran takımı da meydanda bulunan turist ve vatandaşlara marşlar okudu.

"AĞIR AMA ŞEREFLİ BİR YÜKTÜR"

İstanbul İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, "Hem mekanla hem zamanla yarıştığınız bu işte, kendi canınızı korumanın gereklilik başkalarının canını korumanın hem mesleki hem insani bir vazife olması ağır ama şerefli bir yüktür. Bu yükün altından kalkan siz itfaiyeci evlatlarıma ve kardeşlerime teşekkürü borç bilirim" dedi.