İtalyan doktor koronavirüs bulaşan hastaların son anlarını anlattı: Boğularak ölüyorlar Koronavirüsün en çok etkilediği ülkelerden biri olan İtalya'da koronavirüsle mücadelede görevli Doktor Daniele Machini'nin yazdıkları trajedinin boyutunu gözler önüne serdi. Machini, hastaların can çekişerek boğularak öldüklerini söyledi.

Bugüne kadar koronavirüs kaynaklı ölümlerin bin 800'ün üzerine çıktığı İtalya'da Doktor Daniele Machini, hastaların komaya girmediklerini can çekişerek boğularak öldüklerini anlattı.

Koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden olan ve hastalığın şu anda zirve yaptığı ülke İtalya'da Doktor Daniele Machini hastalıkla ilgili yazdıklarıyla tüm trajediyi gözler önüne serdi.

İtalyan Doktor Daniele Machini'nin koronavirüs hakkında yazdıkları:

"CAN ÇEKİŞİYORLAR, BOĞULUYORLAR"

"Büyük bir trajedi yaşanıyor ülkemizde. Yaşlı hastalar ölmeden önce ağlayarak bize yalvarıyorlar. En yakınları ile vedalaşmak istiyorlar. Tek başına ölmek istemiyorlar yakınları ile kamera aracılığıyla vedalaşıyorlar. Ölmeden önce bilinçlerini kaybetmiyorlar. Komaya girmiyorlar. Can çekişiyorlar. Boğuluyorlar, her şeyin farkındalar. Genelde karı koca aynı gün ölüyorlar. Çocukları, torunları uzaktalar.

"BOĞULMA HİSSİNE DAYANAMAYINCA GELİYORLAR"

Bu hastalık gripten çok çok daha ağır geçiyor. İnanın çok çok daha farklı. Lütfen ona grip demeyin. Alakası yok. Hastalar en az 7 gün 10 gün evde kalıyor. Kimseye bulaştırmak istemiyorlar. Ateşleri çok yüksek. Ağırlaşınca geliyorlar çünkü artık dayanamıyorlar boğulma hissine.

"HERKESİN SONU AYNI"

Nefes alamıyorlar. Oksijene ihtiyaçları var. Bu virüs için ilaçlar çok az. Biz sadece yardım etmeye çalışıyoruz ama her şey hastaya bağlı. Erken ya da geç hastaneye gelmeleri hiç bir şey değiştirmiyor. Son aynı son. Yaşlılar dayanamıyor. Hemşirelerin gözlerinden yaşlar akıyor.

"BU VİRÜS GRİPTEN ÇOK FARKLI"

Herkesi kurtaramıyoruz farkındayız. Hayati fonksiyonları düşük olanların sonu belli. Makineler yalan söylemiyor. Çok acil yeni yataklara ihtiyacımız var, ağırlaşanlar çok fazla. Hastanelere akın akın geliyorlar. En ağır hastaların isimleri kırmızı ile yazılı ki artık başka bir renk yok. Herkese ayni prosedürler uygulanıyor. Hastalık aynı: yaygın pnömoni (zatürre). Lütfen söyleyin "Hangi grip bunu bu trajediye sebep olur?" Grip bu kadar bulaşıcı değildir ve çok nadir pnomoniye dönüşür. Bu virüs ise çok farklı.

"GENÇLERDE BASİT BİR GRİP GİBİ GEÇİYOR"

İnanılmaz bulaşıcı ve inanılmaz ağır seyrediyor belirli bir grup için. Genç insanlarda basit bir grip gibi geçen hastalık yaşlılarda değişiyor. Bizim ülkemizde yaşlı insanlarımız çok ve 65 yaş üstü neredeyse herkesin kronik hastalığı bulunur: diyabet, yüksek tansiyon. Ne yazık ki ağır hasta olan gençler de var. Onları görürseniz genç olduğunuza sevinme sebebiniz kalmaz.

"BÜTÜN HASTALARDA AYNI ŞİKAYET VAR"

Hastanede artık cerrah, ortopedi uzmanı, kadın doğum, göz ya da cildiyeci artık yok. Hepsi koronavirüs savaşçısı oldu. Bütün bölümler bu hastalıkla savaşıyor. Hastalar saat başı çoğalıyor. Test sonuçları arka arkaya geliyor. Pozitif. Pozitif. Pozitif. Bütün hastaların evrakları üzerinde ayni şikayetler yazılı: yüksek ateş, nefes darlığı, öksürük, boğulma hissi. Çoğu yoğun bakımda.

"AMELİYATHANELER DE YOĞUN BAKIMA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ"

Bazıları zor nefes alıyor oksijen maskeleri altında. Bazıları artık almıyor. Yoğun bakım üniteleri doldu, yenileri açıldı. Oksijen makineleri altından değerli. Artık hastanede ameliyatlar yapılmıyor. Ameliyathaneler de yoğun bakıma dönüştürüldü. İnanamıyorum.

"ÇOCUĞUMLA KAMERA İLE GÖRÜŞÜYORUM"

Her şey o kadar çabuk gelişti ki. Hepimiz çok yorgunuz. Kimse durmak istemiyor herkes gece yarılarına kadar hastanede. Doktorlar hemşire gibi çalışıyor. Ben bir doktor olarak 2 haftadan beri evime gidemiyorum ailem için korkuyorum. Bulaşırsa onlardan da yaşlı akrabalarımıza bulaşır. Kamera ile çocuğumla görüşüyorum. Ara sıra fotoğrafına bakıyorum, ağlıyorum.

"MASKELERİ BİZE BIRAKIN"

Bizim suçumuz yok. Sizin de suçunuz yok. Bize bu hastalığın bu kadar tehlikeli olduğunu söylemeyenler suçlu. Bizden sakladılar. Basit bir grip gibi lanse ettiler. Oysa durum farklıydı. Önlem alınmadı, geç kalındı. Lütfen evlerinizden çıkmayın. Bizi dinleyin. Sadece çok acil durumda çıkın. Kesinlikle markete alışverişe gitmeyin. Bu en kötüsüdür. Herkes ilk önce oraya gider. Hasta birisi ile orada görüşmeniz büyük olasılıktır. Kapanmaya az kala gidin az insan varken alışveriş yapın. Basit maskeler kullanın. FFP2 FFP3'leri bize bırakın. Artık maske bulmak çok zorlaştı. Bizim de sağlığımız risk altında.

"YAŞLILARINIZA SÖYLEYİN DIŞARI ÇIKMASINLAR"

Bazı doktorlarımız artık virüs taşıyıcısı oldular. Onlar da ne yazık ki en yakınlarına bulaştırdı. Bir çoğunun akrabası hayat ile ölüm arasında kaybedilmek üzere. Lütfen kendinizi koruyun, önlem alın. Yaşlılarınıza söyleyin dışarı çıkmasınlar. Hastalarınıza da yasaklayın.

"SON DAKİKALARINA KADAR HASTALARIN YANINDAYIZ"

Yiyeceklerini siz alın. Bizim evde kalma seçeneğimiz yok. Bu bizim işimiz. Son günlerde hiç alışık olmadığımız işler yapıyoruz ama yapmak zorundayız. Bizim görevimiz insanları kurtarmak. Bunu bazen başaramasak da ğır hastalara yardım edemesek de son dakikalarına kadar yanlarındayız.

"SÜREKLİ RİSK ALTINDAYIZ"

Biz doktorlar sürekli risk altındayız. Eskiden de öyleydik. Hasta AIDS'li ya da hepatitli olup olmadığını bilmeden kan testlerini yapıyorduk. Bazen iğne bizim elimize de batıyordu. Korkuyorduk acaba bulaştı mı diye kendimize de testler yapıyorduk. Sonra da mide bulantılarına sebep olacak ilaçlar almak zorundayız. Ve ne yazık ki her üzüntümüzü de evimize taşıyoruz. Tamamen insanca davranıyoruz.

"YARIN YAPTIKLARIMIZ UNUTULACAK"

Eğer ağır hastayı tedavi edemesek bile acılarını en aza indirmeye çalışıyoruz. Şimdi bize KAHRAMAN diyorlar oysa daha dün bizi suçluyorlardı. Yarın her şey geçtikten sonra bizim yaptıklarımız da unutulacak. Her şeyin unutulduğu gibi. Şimdi düşünelim hep birlikte. Biz doktorlar hastanede bulunan insanların yaşamlarına dokunabiliyoruz. Onları yaşatmaya çalışıyoruz. Lütfen epidemiden uzak olsanız da dikkat edin. Kalabalık yerlerden uzak durun. Sinemaya, müzeye, spora gitmeyin.

"YAŞLI İNSANLARA ACIYIN"

Lütfen yaşlı insanlara ACIYIN. ONLARIN HAYATI SİZİN ELİNİZDE. Siz ise bizden çok daha fazla insanın hayatına dokunabilirsiniz. Onları koruyabilirsiniz. Bunları paylaşın. Tüm İtalya okusun. Henüz çok geç olmadan.

Italya Bergamo

Humanitas Gavatseni Hastanesi

Dr. Daniele Machini"