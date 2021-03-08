ŞANLIURFA İtalyan DJ'nin Göbeklitepe'deki performans gösterisi tepkiye yol açtı
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ŞANLIURFA İtalyan DJ'nin Göbeklitepe'deki performans gösterisi tepkiye yol açtı

08.03.2021 15:14 | Son Güncelleme: 08.03.2021 15:56
ŞANLIURFA İtalyan DJ'nin Göbeklitepe'deki performans gösterisi tepkiye yol açtı

İtalyan DJ'nin Göbeklitepe'deki performans gösterisi tepkiye yol açtıŞANLIURFA'da 12 bin yıllık geçmişiyle 'tarihin sıfır noktası' olarak nitelendirilen UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe'de, İtalyan DJ Deborah de Luca'nın performans gösterisi düzenlemesi tepkiye yol açtı.

İtalyan DJ'nin Göbeklitepe'deki performans gösterisi tepkiye yol açtı

ŞANLIURFA'da 12 bin yıllık geçmişiyle 'tarihin sıfır noktası' olarak nitelendirilen UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe'de, İtalyan DJ Deborah de Luca'nın performans gösterisi düzenlemesi tepkiye yol açtı. Göbeklitepe ören yerinin eski kazı başkanı Alman Arkeolog Klaus Schmidt'in eşi Çiğdem Köksal Schmidt, 'İçim sızlıyor, nefesim daralıyor. Göbeklitepe'yi koruyarak, on binlerce yıla saygıyla ziyaretçiye açmak bu mu" dedi.

İtalyan DJ Deborah de Luca, Göbeklitepe'de performans gösterisi yaptı. Deborah de Luca'nın tarihin sıfır noktası olarak da adlandırılan Göbeklitepe'de sahne aldığı anlar, YouTube kanalında da canlı yayınlandı. Tarihin sıfır noktasında lazer ışıkları gösterisinde çaldığı müzik eşliğinde dans eden Deborah de Luca'nın bu performansına sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi. Göbeklitepe ören yerinin eski kazı başkanı, 7 yıl önce yaşamını yitiren Alman Arkeolog Klaus Schmidt'in eşi Çiğdem Köksal Schmidt de Göbeklitepe'de düzenlenen programa tepki gösterdi. Schmidt sosyal medya hesabından, 'İçim sızlıyor, nefesim daralıyor. Göbeklitepe'yi koruyarak, on binlerce yıla saygıyla ziyaretçiye açmak bu mu' Çok üzgünüm, kelimeleri bulamıyorum artık anlatmak için? paylaşımında bulundu.

ŞANLIURFA İtalyan DJ'nin Göbeklitepe'deki performans gösterisi tepkiye yol açtı
ŞANLIURFA İtalyan DJ'nin Göbeklitepe'deki performans gösterisi tepkiye yol açtı
ŞANLIURFA İtalyan DJ'nin Göbeklitepe'deki performans gösterisi tepkiye yol açtı
ŞANLIURFA İtalyan DJ'nin Göbeklitepe'deki performans gösterisi tepkiye yol açtı
ŞANLIURFA İtalyan DJ'nin Göbeklitepe'deki performans gösterisi tepkiye yol açtı
ŞANLIURFA İtalyan DJ'nin Göbeklitepe'deki performans gösterisi tepkiye yol açtı
ŞANLIURFA İtalyan DJ'nin Göbeklitepe'deki performans gösterisi tepkiye yol açtı
ŞANLIURFA İtalyan DJ'nin Göbeklitepe'deki performans gösterisi tepkiye yol açtı
ŞANLIURFA İtalyan DJ'nin Göbeklitepe'deki performans gösterisi tepkiye yol açtı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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