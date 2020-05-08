İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 869 kişi öldü

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden olan İtalya ve İngiltere'de son rakamlar açıklandı. Buna göre; İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 243 artarak 30 bin 201'e, İngiltere'de ise 626 artarak 31 bin 241'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle en çok can kaybının kayda geçtiği Avrupa ülkelerinden olan İtalya ve İngiltere'de, son 24 saatte gerçekleşen vaka sayıları açıklandı.

Buna göre; İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 243 artarak 30 bin 201'e, İngiltere'de ise 626 artarak 31 bin 241'e yükseldi.

İNGİLTERE'DE VAKA SAYISI 211 BİN 364'E YÜKSELDİ

İngiltere Çevre Bakanı George Eustice'ın günlük basın toplantısında verdiği bilgiye göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle hastanelerde, huzurevlerinde ve kendi evlerinde ölenlerin sayısı 31 bin 241'e çıktı.

Vaka sayısı 4 bin 649 artarak 211 bin 364 olurken, son 24 saatte yapılan 97 bin 29 testle toplam test sayısı 1 milyon 631 bin 561'e yükseldi.

Bu arada Halk Sağlığı Kurumu, hayatını kaybedenler arasında 6 haftalık bir bebek de olduğunu duyurdu.

"GEVŞEME" YOL HARİTASI PAZAR GÜNÜ AÇIKLANACAK

İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisini izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının yaklaşık 300 bin olabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.?

İngiltere'de 23 Mart'ta başlayan ve 16 Nisan'da uzatılan kısıtlamaların süresi bugün doldu ancak hükümetin "gevşeme" konusunda belirlediği yol haritası Başbakan Boris Johnson tarafından pazar günü açıklanacak.

Ülkede kısmi karantina kapsamında sokağa çıkışlar kısıtlanırken, sadece marketler, eczaneler ile paket servisi yapan restoranlar hizmet verebiliyor.

İngiltere Kovid-19'a bağlı ölüm sayısı bakımından dünyada ABD'den sonra ikinci, Avrupa'da ise birinci sırada bulunuyor.

İTALYA'DA ÖLÜM SAYISINDAKİ DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 243 artarak 30 bin 201'e yükseldi.

Ülkede Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Açıklamaya göre, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 1663'lük düşüşle 87 bin 961'e geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların sayısı ise 217 bin 185 oldu. İyileşenlerin sayısı bugün 2 bin 747'lik artışla 99 bin 23'e çıktı.

Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 243 daha artarak 30 bin 201'e yükseldi. Böylece ABD ve İngiltere'nin ardından İtalya Kovid-19 can kaybı 30 bini geçen üçüncü ülke oldu.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş bugün de sürdü. Dün 1311 olan sayı 1168'e geriledi.