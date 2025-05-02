İtalya Türk pasaportlarını iptal mi etti? İtalya Türk pasaportlarını neden iptal etti?

Son günlerde sosyal medya platformlarında hızla yayılan bazı paylaşımlar, İtalya'nın Türk pasaportlarını geçersiz saydığı yönünde söylentilerin ortaya çıkmasına neden oldu. Özellikle son dönemde yaşanan vize işlemlerindeki aksaklıklar ve randevu sıkıntıları, bu iddiaların gündeme gelmesine zemin hazırladı. Söz konusu iddialar kısa sürede geniş kitlelerin dikkatini çekerek kamuoyunda geniş yankı buldu. İddiaların ardından birçok kişi, "İtalya Türk pasaportlarını iptal etti mi?" ve "İtalya neden böyle bir karar aldı?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı.İşte, İtalya'nın Türk pasaportlarına ilişkin uygulamalarıyla ilgili son durum ve tüm merak edilenler…

İTALYA TÜRK PASAPORTLARINI İPTAL Mİ ETTİ, NEDEN?

Son günlerde sosyal medyada hızla yayılan bazı paylaşımlar, İtalya'nın Türk pasaportlarını iptal ettiği yönünde iddiaları gündeme taşıdı. Özellikle İtalya vizesi başvurularında yaşanan gecikmeler ve yoğunluk, bu söylentilerin kısa sürede yayılmasına neden oldu. Ancak konuya ilişkin resmi açıklamalar, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu.

İtalya Türk pasaportlarını iptal mi etti

İtalya'nın Türkiye'deki diplomatik temsilcilikleri, Türk vatandaşlarına yönelik vize süreçlerinde herhangi bir iptal ya da engelleme olmadığını belirtti. Özellikle öğrenci vizeleri başta olmak üzere bazı başvurularda gecikmeler yaşansa da, bunun teknik ve yoğunluktan kaynaklanan nedenlere dayandığı ifade edildi.

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Türk öğrencilerin vize işlemlerinin hızlandırılması için çalışmalar yapıldığını, İtalya'nın Türk vatandaşlarına yönelik bir kısıtlama politikasının olmadığını vurguladı.