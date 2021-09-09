İtalya Sahil Güvenliği, Lampedusa açıklarında 125 düzensiz göçmeni kurtardı
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İtalya Sahil Güvenliği, Lampedusa açıklarında 125 düzensiz göçmeni kurtardı

İtalya Sahil Güvenliği, Lampedusa açıklarında 125 düzensiz göçmeni kurtardı
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Güncel

İtalya Sahil Güvenliği, Lampedusa Adası açıklarındaki kayalıklara sığınan 125 düzensiz göçmeni kurtardı.

İtalya Sahil Güvenliği, Lampedusa Adası açıklarındaki kayalıklara sığınan 125 düzensiz göçmeni kurtardı.

İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, bu sabah erken saatlerde iki ayrı tekneyle Tavşan Adası kıyılarındaki kayalıklarına ulaşan ve burada mahsur kalan 125 göçmenin tespit edildiği belirtildi.

Düzensiz göçmenleri taşıyan teknelerden birinin battığı da ifade edildi.

İtalya Sahil Güvenliğine ait iki devriye botunun 49'u kadın, 20'si çocuk 125 kişiyi kurtardığı, dalgalı deniz sebebiyle kurtarma operasyonun zor şartlarda yapıldığı kaydedildi.

Lampedusa'ya getirilen düzensiz göçmenlerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bu arada, İtalya İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre, yılbaşından bu yana İtalya'ya deniz yoluyla ulaşan düzensiz göçmen sayısı bugün itibarıyla 40 bin 815 oldu. Geçen yıl aynı dönemde bu sayının 20 bin 373 olduğu belirtildi.

Akdeniz'deki düzensiz göç sorunu

Akdeniz'in İtalya, Malta ve Libya arasında kalan bölgesi, son yıllarda Afrika'dan Avrupa'ya geçişte sık kullanılan düzensiz göç rotalarından biri olarak öne çıkıyor.

Yaz aylarında deniz ve hava koşullarının iyi seyretmesi sebebiyle söz konusu güzergahta göç hareketliliği yoğunlaşıyor.

Akdeniz'i geçebilen göçmenlerin Avrupa'da ilk ulaştıkları yer, İtalya'nın kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası oluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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