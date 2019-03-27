İtalya, Heritage İstanbul'da Tarihi Yeniden Canlandıracak

İtalya'nın önde gelen restorasyon şirketleri, 11-13 Nisan'da gerçekleştirilecek Heritage İstanbul Fuarı'na katılıyor.

Dünya kültür mirasına restorasyon alanında önemli katkılarda bulunan İtalya, uzun yıllara dayanan bilgi birikimini Heritage İstanbul 2019 Fuarı'nda katılımcılarla paylaşacak. 11-13 Nisan tarihleri arasında Hilton Convention&Exhibition Center'da gerçekleşecek olan fuara İtalyan Restorasyon Derneği Assorestauro işbirliği ile katılacak olan İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı (ITA): restorasyon ve konservasyon alanında ileri teknolojik uygulamaları başarıyla gerçekleştiren 9 büyük şirketini tanıtacak.

BRESCIANI srl , B5 srl , ELEN SPA , GEOMAR.IT snc, IBIX srl, KIMIA SpA, SPC srl, STUDIO BERLUCCHI srl, TRYECO2.0. srl isimli şirketlerin restorasyon deneyimlerini aktaracakları fuarda, Türkiye'deki işbirliği olanakları araştırılacak. Aynı zamanda Ferrara Restorasyon Trade Show yetkililerinin düzenleyeceği bir konferansta, 18-20 Eylül'de İtalya'da gerçekleşecek olan dünyanın en önemli restorasyon fuarlarından Uluslararası Ferrara Restorasyon ve Müzecilik Fuarı'nın tanıtımı gerçekleştirilecek. Eylül ayındaki bu fuara katılmak isteyen kurum ve kuruluşlara detaylı bilgi aktarımı yapılacak.

Restorasyon, arkeoloji ve müzecilik teknolojilerini aynı çatı altında buluşturan Heritage Fuarı'nın ITA'nın temsil ettiği İtalyan şirketleri açısından büyük önem taşıdığını ve fuara katıldıkları için büyük mutluluk duyduğunu ifade eden ITA Türkiye Müdürü Aniello Musella, Türkiye ve İtalya gibi dünya kültür mirasının önemli eserlerine ev sahipliği yapan iki ülkenin restorasyon ve konservasyon çalışmalarında ciddi işbirlikleri yapabileceklerine inandığını söyledi.

ITA'nın temsil edeceği 10 şirketin restorasyon alanındaki başarılı deneyimlerini paylaşmak amacıyla yoğun temaslarda bulunacağını dile getiren Musella, İtalya'da restorasyon ve konservasyon alanında ileri teknolojiler ve yeni yaklaşımlar kullanıldığını, Heritage Istanbul Fuarı'nın yeni teknolojilerin tanıtılması ve ülkeler arası bilgi paylaşımı açısından büyük önem taşıdığını, İtalyan şirketlerin Türk kurum ve kuruluşları ile yeni iş ortaklıkları konusunda kayda değer işbirlikleri yapacağını ifade etti.

Türkiye ile İtalya arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin son yıllarda hızla gelişmekte olduğunu söyleyen Musella, "İtalya; Almanya, Çin, Rusya ve ABD'den sonra Türkiye'nin en büyük beşinci ticaret ortağıdır. Türkiye ile İtalya arasındaki dış ticaret hacmi 2018 yılında 19,8 milyar dolara ulaştı. ITA olarak gerek promosyonel faaliyetlerimiz gerekse İtalyan şirketlerin işbirliği arayışlarına verdiğimiz desteklerle ülkelerimiz arasında her yıl daha da büyüyen ticari ilişkilere destek vermekten büyük mutluluk duyuyoruz.

Türkiye'de gerçekleştirilen fuarlara İtalyan şirketlerin katılımını desteklemenin yanı sıra İtalya'da gerçekleşen fuarlara da Türkiye'den alım heyetleri davet ediyoruz. Şu ana kadar gıda, inşaat, gözlük, deri, zeytinyağı üretim teknolojileri, tekstil ve iplik, yatçılık, gıda makinaları gibi sektörlerde 15 fuara ziyaretçi heyetlerinin katılması konusunda önemli organizasyonlar yaptık. İtalya'da ve Türkiye'de seminerler, workshoplar, sunumlar gerçekleştirdik. çalışmalarımız bu yıl da hız kesmeden sürecek" dedi.

İtalya'nın Türkiye'deki en büyük yedinci yabancı yatırımcı olarak 509 milyon ABD doları doğrudan yatırım hacmine sahip olduğunu, 2018 yılı sonu itibariyle Türkiye'de faaliyet gösteren İtalyan şirketlerinin sayısının 1400'ün üstüne çıktığını dile getiren Musella, iki ülke ticaretinde başlıca sektörlerin makine ve otomotiv olduğunu bunu yanı sıra gıda, ambalaj ve ahşap işleme makinaları, kimya sanayi, medikal cihazlar, tekstil-konfeksiyon, deri, gıda işleme, madencilik, elektronik, mücevherat, enerji, ulaştırma, savunma sanayii ve turizm gibi pek çok sektörde de büyük potansiyeller bulunduğunu kaydetti.

İTALYAN DIŞ TİCARET VE TANITIM AJANSI (ITA)

İtalyan Dış¸ Ticaret ve Tanıtım Ajansı -ITA, bağlı olduğu İtalyan Ekonomik Gelişmeler Bakanlığı'nın prensipleri dahilinde İtalyan firmalarının ürün ve faaliyetlerinin uluslararası platformda geliştirmeyi sağlamaktadır. ITA, İtalyan ve yabancı firmalara bilgi, destek ve o¨neri konusunda yardımcı olmaktadır. Roma Merkezinin yanı sıra ITA du¨nya genelinde, I·talya Bu¨yu¨kelc¸iliklerine ve Bas¸konsolosluklarına bagˆlı genis¸ bir agˆda faaliyetlerini su¨rdu¨rmekte, yerel kurumlar ve o¨zel s¸irketler ile sıkıis¸birligˆinde bulunmaktadır. Sagˆladıgˆı c¸es¸itli hizmetlerle I·talyan ve yabancı firmalara yatırım, ticaret ve ortaklık faaliyetlerinde yardımcı olmaktadır. ITA Istanbul, dünyanın 67 ülkesinde toplam 79 ofisin dahil olduğu geniş bir ağın bir parçası olup, Milano'da bir ofisi Roma'da ise merkezi bulunmaktadır.

Kaynak: Bültenler