İtalya'dan 4 ülkeye korona virüs testi şartı
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İtalya'dan 4 ülkeye korona virüs testi şartı

İtalya, korona virüs vakalarının arttığı Hırvatistan, Yunanistan, Malta ve İspanya'dan gelecek ziyaretçilerinden korona virüs testi isteneceğini açıkladı.

İtalya'dan 4 ülkeye korona virüs testi şartı
13.08.2020 11:22 | Son Güncelleme: 13.08.2020 11:30

İtalya, korona virüs vakalarının arttığı Hırvatistan, Yunanistan, Malta ve İspanya'dan gelecek ziyaretçilerinden korona virüs testi isteneceğini açıkladı.

Korona virüs salgınından en çok etkilenen İtalya, 4 ülkeden gelecek ziyaretçilere korona virüs testini şart koştu. Korona virüsle mücadelede geldiği noktadan geriye gitmek istemeyen İtalya, Hırvatistan, Yunanistan, Malta ve İspanya'dan gelenler için korona virüs testinin gerekli olduğunu açıkladı. İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza yaptığı açıklamada Kolombiya üzerinden ülkeye giriş yapmak isteyenlere de izin verilmeyeceğini söyledi. Speranza, "Aldığımız önlemleri ve yaptığımız fedakarlıkları devam ettirmeliyiz. Varılan sonuçları kaybetmemek için aynı yaklaşımla devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan İtalya'da virüsün ortaya çıktığı 21 Şubat'tan bu yana 35 bin 225 ölüm, 251 bin 713 vaka kayıtlara geçti.

(İHA)

Kaynak: İHA

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