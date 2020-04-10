İtalya'daki Türkler sabır ve umutla karantina günlerinin geçmesini bekliyor
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İtalya'daki Türkler sabır ve umutla karantina günlerinin geçmesini bekliyor

İtalya'da yaşayan Türk vatandaşları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülke genelinde bir aydır uygulanan karantinanın salgın tamamen bitene kadar sürmesi konusunda hemfikirken, sabırla sağlıklı eski günlere dönmeyi ümit ediyor.

10.04.2020 12:56 | Son Güncelleme: 10.04.2020 13:00
İtalya'daki Türkler sabır ve umutla karantina günlerinin geçmesini bekliyor

İtalya'da yaşayan Türk vatandaşları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülke genelinde bir aydır uygulanan karantinanın salgın tamamen bitene kadar sürmesi konusunda hemfikirken, sabırla sağlıklı eski günlere dönmeyi ümit ediyor.

Ülkenin farklı şehirlerinde yaşayan Türkler, 10 Mart'ta uygulanmaya başlanan, toplanma yerlerinin kapatıldığı, insanların evde kalmasının zorunluluk haline geldiği bir aylık karantina sürecini AA muhabirine değerlendirdi.

Salgının yoğun olarak görüldüğü kuzeydeki Milano kentinde yaşayan avukat Özgün Altop, uzun süredir karantinada olduklarını belirterek "Martın başından beri... Aslında bizler şubat sonu zaten kendimizi karantina altına almıştık. Evden çalışmaya başlamıştık, bu vakalar artınca. Şu anda durum biraz pozitif. Yani virüsün yayılmasının kontrol altına alındığını söyleyebiliriz fakat tekrar başa dönmemek için bu karantina sürecinin çok katı bir şekilde uygulanması gerekiyor." dedi.

Karantinanın uzatılmasının gündemde olduğunu dile getiren Altop, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önemli olan sağlıklı bir şekilde bu sürecin atlatılması. Dolayısıyla ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Açıkçası gerekirse bir ay daha karantinada durabilirim. Hasta olmak istemiyorum ve hastalık bulaştırmak istemiyorum aynı şekilde. Yalnız yaşayanlar için bu süreci geçirmek çok kolay değil, ailelerimiz, sevdiklerimiz Türkiye'de. Biz de bu sürecin çabuk bitmesini istiyoruz ki bir an önce onlara kavuşalım. Herkese sabır diliyorum, kimsenin evden çıkmamasını tavsiye ediyorum ki bütün bu önlemler işe yarasın."

"Ekonomik yardımda net bir yol çizilmedi"

Başkentte restoran sahibi Emin Öztürk de bir aydır uygulanan karantina nedeniyle esnaf olarak işletmelerini kapattıklarını ifade ederek "Başbakan (Giuseppe) Conte, ekonomi bakanıyla esnafa ve vatandaşlara yardımcı olacaklarını söyledi. Bu süreç konuşuluyor. Henüz net bir yol çizilmedi. Nasıl yardımcı olacaklarını önümüzdeki süreç bize gösterecek, bekliyoruz." diye konuştu.

13 Nisan'da bitecek olan karantinanın uzatılacağını düşündüğünü söyleyen Öztürk, "Bu süre ay sonuna kadar uzatılabilir. Genel olarak veriler iyi gidiyor ama bir yönden de bu karantina sürecinin uzatılması en azından bitme aşamasına gelmesi için daha iyidir. Bütün temennimiz odur." ifadesini kullandı.

"Karantina kolay geçmiyor"

Floransa'da yaşayan sanatçı Devrim Soylar, 5 haftadır karantinada olduğunu belirterek "Sadece süpermarket alışverişleri ve eczane alışverişleri için çıkıyoruz. Elimizde belgelerimiz var, polis bizi durdurduğu zaman kim olduğumuzu ve nerede oturduğumuzu soruyor ve evimizden çok uzaklaştıysak bize ihbar geliyor ve bu para cezasına kadar gidebiliyor." dedi.

Soylar, şöyle devam etti:

"Süpermarketlerde dışarılarda uzun kuyruklar var. Birer metre ikişer metre mesafelerle alışveriş yapıyoruz. Şu anda benim yaşadığım bölgede maske dağıtımı başladı, benim evime dün iki sağlık görevlisi iki tane maske getirdi. Artık maskesiz dışarı çıkmamız da yasak.

Karantina kolay geçmiyor. Şu anda evde kalışımızın virüsün yayılmasına engel olduğunu düşünerek bunu yapmanın görevimiz olduğunu düşünüyoruz. Balkonlardan arkadaşlarımızla komşularımızla konuşuyoruz. Umuyoruz bir an önce bu sıkıntılı günler geçer ve bütün dünya eski sağlığına kavuşur."

"Hayat eve sığar diyorum"

Kuzeydeki Como kentinde yaşayan Dursun Özer de karantinada bir ayı geride bıraktıklarını ifade ederek şunları kaydetti:

"Sadece market alışverişi için dışarı çıkabiliyoruz. Marketlerde çok uzun sıralar oluyor. En fazla 10 kişi gidebiliyor. Onlar çıkmadan yeni kişiler içeriye giremiyor. Mesafeye dikkat ediyoruz. Alışverişlerden sonra getirdiğimiz her şeyi yıkayıp dezenfekte edip daha sonra kullanıyoruz. Bir ay boyunca evde çocuklarla birlikteyiz. Oyunlar oynuyoruz, film seyrediyoruz, kitap okuyoruz. Bu şekilde karantina günlerini geçirmeye çalışıyoruz. Tabii İtalya'da vakalar düşmüyor. Bir gün çıkıyor, bir gün iniyor şu an stabil bir durum var. İnşallah düşmesini umuyoruz. Karantinanın uzaması gündemde. Bence de yerinde bir karar olur. Uzaması gerekiyor bu virüs bitene kadar. Artık bizler de evlerde, balkonlarda bekleyeceğiz. Hayat eve sığar diyorum."

"Tünelin ucundaki ışık görülmeye başlandı"

Milano'da çalışan reklamcı Can Güç de ülkede karantina ilan edilmeden önceki sürede virüsün hızla yayıldığına dikkati çekerek "Şimdi bu karantina sonrası dönemde durumun iyileştiğine şahit oluyoruz. Hasta sayısındaki artış devam etmekte fakat bu artış gitgide düşmekte. Burada hakim görüş tünelin ucundaki ışığın görülmeye başlandığı yönünde. Ancak bu aşamanın daha zor olacağını öngörüyor insanlar." dedi.

Normal hayata dönüşün kolay olmayacağını söyleyen Güç, "Her şey bir anda yapıldığı takdirde virüsün geri dönme ihtimali çok fazla. Yavaş yavaş virüsle yaşamayı öğrenme aşamasına doğru geçmekteyiz. Bu yol, uzun ve zorlu olacak gibi görünüyor. Bu ekonomik olarak da çok zorlu olacak hepimiz için. Ama ben birlikte üstesinden geleceğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Modena'da yaşayan Ayhan Sabuncu da bir an önce karantinanın bitmesini umduklarını ancak virüs tehlikesinin sona ermeden önlemlerin kalkmaması gerektiğini vurguladı.

Sabuncu, "Hala çok sayıda insanı dışarıda gördüğüm oluyor. Onları gördükçe virüs yayılıyor diye düşünüyorum. Karantinanın uzaması gerekiyorsa bu gereklidir. İnşallah en kısa zamanda normale döneriz." dedi.

İtalya'daki Türkler sabır ve umutla karantina günlerinin geçmesini bekliyor

Kaynak: AA

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İtalya'daki Türkler sabır ve umutla karantina günlerinin geçmesini bekliyor
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