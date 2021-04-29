İtalya'da vaka sayısı 4 milyonu aştı

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 14 bin 320 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 9 bin 208'e yükseldi.

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 14 bin 320 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 9 bin 208'e yükseldi.

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka sayısı 4 milyonu aştı. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 330 bin 74 korona virüs testi yapıldığı ve 14 bin 320 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 9 bin 208'e ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 288 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 120 bin 544'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 18 bin 88 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 438 bin 709 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 71 kişi azalarak 2 bin 640'a geriledi.

İtalya'da bugüne kadar 19 milyon 60 bin 794 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 5 milyon 638 bin 125 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

İTALYA'DA 50 MİLYON KİŞİ İÇİN NORMALLEŞME BAŞLAMIŞTI

İtalya'da 26 Nisan'da bölgelerin 4'te 3'ünün sarı kategoride ilan edilmesi ile 50 milyon kişi için normalleşme başlamıştı. Okullar, restoranlar, barlar, sinemalar ve konser salonları kısmen yeniden açılan sarı kategorideki bölgelerde halk sokaklara akın etmişti.

(Burak Ortahamamcılar/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı