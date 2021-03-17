- İtalya'da son 24 saatte 23 bin 59 yeni vaka
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- İtalya'da son 24 saatte 23 bin 59 yeni vaka

17.03.2021 20:12 | Son Güncelleme: 17.03.2021 22:26

- İtalya'da son 24 saatte 23 bin 59 yeni vaka İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 23 bin 59 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 3 milyon 281 bin 810'a ulaştı.

- İtalya'da son 24 saatte 23 bin 59 yeni vaka

ROMA - İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 23 bin 59 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 3 milyon 281 bin 810'a ulaştı.

İtalya Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 369 bin 84 korona virüs testi yapıldığı ve 23 bin 59 yeni vakanın tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 3 milyon 281 bin 810'a ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 431 kişinin daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybının 103 bin 432'ye yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, 19 bin 716 kişinin daha iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 539 bin 8'e yükseldiğini belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastası sayısı ise 61 kişi artarak 3 bin 317'ye ulaştı.

İtalya'da bugüne kadar Covid-19'a karşı 7 milyon 101 bin 882 kişi aşılanırken, 2 milyon 180 bin 85 kişiye ise iki doz aşı uygulandı.

- İtalya'da son 24 saatte 23 bin 59 yeni vaka
- İtalya'da son 24 saatte 23 bin 59 yeni vaka
- İtalya'da son 24 saatte 23 bin 59 yeni vaka
- İtalya'da son 24 saatte 23 bin 59 yeni vaka

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK ORTAHAMAMCILAR

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