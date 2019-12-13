: İtalya'da "Sardalyalar" hareketinin Roma mitingine doğru

13.12.2019 22:27 | Son Güncelleme: 13.12.2019 22:29

İtalya'da aşırı sağcı Lig Partisinin lideri Matteo Salvini ve söylemlerine karşı ortaya çıkan sivil inisiyatif "Sardalyalar"ın kurucularından Mattia Santori, bugüne kadar ülke genelindeki mitinglerinin katılım açısından iyi gittiğini, yarın başkent Roma'da da iyi gitmesini umduklarını söyledi.

"Sardalyalar" hareketinin kurucularından Mattia Santori ve Roberto Morotti ile Andrea Garreffa, Yabancı Basın Derneğinde, yarın Roma'da yapacakları büyük miting öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Santori, ülkede bir ay öncesine kadar çok farklı bir atmosfer olduğunu ama kendilerinin başlattığı harekat sonrasında şimdi durumun farklılaştığını söyledi.

Garreffa da İtalya'nın dört bir yanında yapılan "Sardalya" mitinglerinin kalabalık olmasının nedeninin, meydanlarında şiddet olmaması ve insanların aileleriyle, çocuklarıyla nefret söylemine karşı duruş göstermek için gelmeleri olduğunu belirtti.

Aşırı sağcı faşist örgütlenme Casapound'un yarınki Roma mitinglerine katılmak istediğinin hatırlatılması üzerine Mattia Santori, "Anti-faşist bir etkinliğe geleceklerini sanmıyorum. Gelirlerse sürpriz olmasının yanında bu daha çok kendilerini gösterme arayışından olur." değerlendirmesinde bulundu.

"Yarın bizim için de sürpriz olacak"

Santori, basın toplantısının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu hareketin, 14 Kasım'da Salvini'nin bölgeleri Emilia Romagna'da yürüttüğü seçim kampanyası ve mesajlarına karşı tepki göstermek maksadıyla ortaya çıktığını ve ondan itibaren fenomene dönüştüğünü ifade etti.

Amaçlarının ne olduğu sorusuna ise Mattia Santori, "Amacımız, biraz hırslı popülizme bir alternatif yaratmak. Karından değil akılla konuşmaya geri dönmek. Bu zor bir iş. Bu siyaset açısı yerine, daha çok sosyal çerçeveden bakılması gereken bir durum. Uzun süreli bir program çünkü karmaşık bir mesaj iletmeye çalışıyoruz." yanıtını verdi.

Santori, İtalya genelinde şu ana kadar düzenledikleri mitinglerinin iyi gittiğini, 100 bin kişinin katılacağı ifade edilen yarınki Roma mitingleri için ise şunları söyledi:

"Bu hareketin en keyifli yanlarından biri de en başından beri ne kadar kişinin katılacağını bilmemeniz oluyor. Meydanları dolduran kalabalıkları taşıyan otobüslerimiz yok. Yarın bizim için de sürpriz olacak. Bugüne kadar sürprizler olumluydu. Yarın da istisna olmamasını umuyoruz."

Mattia Santori, Emilia-Romagna bölgesinde 26 Ocak'ta yapılacak yerel seçimlerin kendileri için önemli olduğunu söyleyerek, kendilerini destekleyen siyasi bir parti ya da grup olmadığını da vurguladı.

Diğer yandan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte de AB Liderler Zirvesi sonrasında düzenlediği basın toplantısında bir soru üzerine, "Barışçıl bir şekilde miting yapan bu harekete sempatiyle baktığımı söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Conte, talep gelmesi halinde "Sardalyalar"la görüşebileceğini de kaydetti.

Sardalyalar hareketi

Ülkede oyları son dönemde yükselişte olan aşırı sağcı Lig Partisi ve lideri Salvini ile söylemlerine tepki olarak gelişen Sardalyalar hareketi, kasım ortasında Bolonya kentinde Salvini'nin yaptığı mitinge tepki olarak 30'lu yaşlarındaki 4 kişinin çağrısıyla ortaya çıkmıştı.

Mattia Santori, Roberto Morotti, Giulia Trappoloni ve Andrea Garreffa'nın girişimiyle oluşan hareket, o günkü mitinglerine Salvini'nin toplantısına katılan 5 bin kişiden daha fazla olduklarını göstermek için 6 bin kişiye toplanma çağrısı yapmıştı.

Ancak bu sayının çok üstünde kişinin mitinglerine katılması, Salvini'ye karşı ülkede bir dip dalganın ortaya çıktığı yorumlarına neden olmuştu.

Kaynak: AA

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