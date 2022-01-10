İtalya'da okullar salgında vaka artışına rağmen yeniden açıldı

Kovid-19 salgınında vakaların yeniden hızla arttığı İtalya'da yılbaşı tatili sonrası pek çok bölgede ilk ve orta dereceli okul, bir süreliğine uzaktan eğitime geçilmesi taleplerine karşın bugün yeniden açıldı.

Salgının dördüncü dalgasında Omicron varyantı sebebiyle Kovid-19 vaka sayılarının hızla yükseldiği İtalya'da okulların yılbaşı tatili sonrası bugün yeniden açılması tartışma konusu olmaya devam ediyor.

İtalyan basınında yer alan haberlerde, son bir haftada 200 bin sınıfta artan vakalar sebebiyle uzaktan eğitime geçildiği belirtildi.

Haberlere göre, vaka sayısının öğrenci ve öğretmenler arasında hızla yükselmesi ve pek çok yerde öğretmenlerin karantinada olması gibi nedenlerden okul müdürlerinin, yerel yöneticilerden ve hükümetten bir süreliğine uzaktan eğitime geçilmesi talepleri devam ediyor.

Söz konusu çağrılara olumsuz yanıt veren Eğitim Bakanı Patrizio Bianchi, Rainews24 kanalına yaptığı açıklamada, ülkede her şeyin açıkken, okulların kapatılan tek yer olmayacağını çünkü buraların güvenli olduklarını savundu.

Bakan Bianchi, "Öğretmenlerin ve öğrencilerin büyük kısmı, okula geri döndü. Durumu gözlemliyoruz ve ilk sonuçları öğleden sonra elde edeceğiz. Açık olan şu ki okul yeniden başladı." dedi.

Bianchi, katıldığı bir radyo programında da okulların kapatılmasının toplumsal yaşamda sıkıntılara yol açacağını ifade etti.

Hükümetin okulların yeniden açılmasına ilişkin ısrarına karşın, ülkede bugün Sicilya ve Campania bölgelerinde, bölgesel yönetimlerin kararıyla okullar açılmadı.

Hükümetin, okullarını açmayan bölgelerin bu kararını durdurmaya yönelik girişimlere başladığı da basına yansıdı.

Öğrenciler, bir süreliğine uzaktan eğitimden yana

Ülkenin büyük kentlerinden Milano'daki Giovanni Berchet Lisesi öğrencilerinden Luca Innocenti, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Okulların yeniden açılmasının öneminin farkında olmakla beraber içinde bulunduğumuz koşulları göz önünde bulundurmak gerekiyor. Belki de okulların açılışı için birkaç hafta beklemek daha uygun olurdu. Sınıflarda da her zaman maske takmak zorundayız ancak 'Ffp2' mi yoksa cerrahi maske mi olması gerekiyor belli değil. Halen açık olmayan bazı noktalar var." ifadelerini kullandı.

Bir başka öğrenci Silvia Villa da "Bugün karantinada olan ya da test yaptırmayı bekleyen pek çok öğretmen var. Sınıflarda bu tür durumlarla sık sık karşılaşılıyor ve telafi edilmesi gereken çok fazla boş saat oluşuyor." dedi.

Villa, sınıflarda maske takmaları gerektiğini ayrıca sınıfların boyutları sebebiyle sıraları arasında gerçek anlamda bir metrelik mesafe olmasına müsaade etmediğini söyledi.

Okul Müdürü Domenico Guglielmo ise halihazırda yürürlükte olan düzenlemelere göre hareket ettiklerini ve durumun nasıl gelişeceğine bakacaklarını belirtirken, kurallar gereği şu anda bir sınıfta 3 pozitif vakaya rastlanması durumunda uzaktan eğitime geçildiğini hatırlattı.

İtalya'da dün itibarıyla son 24 saatte 155 bin 659 yeni Kovid-19 vakası tespit edilmişti. Ülkede, aktif pozitif vaka sayısı 1 milyon 943 bin 979 olarak açıklanmıştı.