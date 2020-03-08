İtalya'da 16 milyon kişi karantina altına alındı
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› İtalya'da 16 milyon kişi karantina altına alındı - Haber
Hükümet, İtalya, Güncel

İtalya'da 16 milyon kişi karantina altına alındı

İtalya'da korona virüsü salgınının hızla yayılması üzerine hükümet, toplam 16 milyon kişinin yaşadığı Lambardiya bölgesi ile 14 kenti karantinaya aldı.

08.03.2020 17:05 | Son Güncelleme: 08.03.2020 17:11
İtalya'da 16 milyon kişi karantina altına alındı

İtalya'da korona virüsü salgınının hızla yayılması üzerine hükümet, toplam 16 milyon kişinin yaşadığı Lambardiya bölgesi ile 14 kenti karantinaya aldı.

Korona virüsü salgınında ölü sayısının 233'e, vaka sayısının ise 5 bin 883'e ulaştığı İtalya'da hükümet salgının yayılmasına karşı önlem olarak 13 sayfalık bir kararname yayınladı. Kararname maddelerini açıklayan İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, maddelerin 3 Nisan tarihine kadar geçerli olacağını söyledi. Kararnamede toplam 16 milyon kişinin yaşadığı Lombardiya bölgesi ile Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro, Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli, Padua, Treviso ve Venedik kentlerinin karantinaya alındığı belirtildi. Kararnamede karantinaya alınan bölgelerde yaşayanların seyahat etmemeleri ve gerekli olmadıkça bulundukları bölgelerde kalmaları uyarıları yapılırken, korona virüsü nedeniyle karantinaya alınan kişilerin evlerinden ayrılmasının yasaklandığı belirtildi.

TOPLANTILAR YASAKLANDI

Karantinadaki bölgelerde kültürel etkinlikler, dini faaliyetler, spor faaliyetleri ve fuarlar dahil özel veya resmi tüm organize edilen toplantılar da askıya alındı. Sinemalar, müzeler, tiyatrolar, dans okulları, bahis salonları ve gece kulüplerinin kapatılması emri verildi. Kayak merkezlerinin kapatılmasının yanı sıra cenaze törenleri de dahil olmak üzere tüm dini ve diğer törenler de askıya alındı. Okullar ve üniversitelerde eğitime ara verildi.

RESTORANLAR VE BARLARA KISITLAMA

Barlar ve restoranların yalnızca sabah 6'dan akşam 6'ya kadar açık kalabileceği ifade edilirken, masalar arasında en az 1 metre güvenli mesafe bulunması zorunluluğu getirildi. Kurallara uyulmadığı takdirde işletmelerin askıya alınacağı bildirildi.

Kararnamenin resmi olarak yayınlanmadan önce basına sızdırılması nedeniyle paniğe kapılan halkın ise bölgeyi terketmeye çalıştığı belirtildi.

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı Haber
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu Haber
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Rusya: Suriye'de son 24 saatte 8 ateşkes ihlali tespit ettik Haber
Rusya: Suriye'de son 24 saatte 8 ateşkes ihlali tespit ettik
Süper Lig ekibi, seremoniye asker montu ve komando beresiyle çıktı Haber
Süper Lig ekibi, seremoniye asker montu ve komando beresiyle çıktı
'Biz mi kurtarın dedik' diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı Haber
"Biz mi kurtarın dedik" diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı
Erdoğan'dan göçmen krizine ilişkin Yunanistan'a dikkat çeken çağrı Haber
Erdoğan'dan göçmen krizine ilişkin Yunanistan'a dikkat çeken çağrı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Vladimir Putin İçişleri Bakanı Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Levent Can Muhterem Nur Müslüm Gürses Alpaslan Özmol
Spor Ersun Yanal Burak Yılmaz Berkay Şahin Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kadın Yunan Avrupa Yunanistan
Şu an buradasınız: İtalya'da 16 milyon kişi karantina altına alındı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2020 17:20:09. #1.15#