İtalya'da 12 kişi de daha İngiltere kaynaklı koronavirüs mutasyonu tespit edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İtalya'da 12 kişi de daha İngiltere kaynaklı koronavirüs mutasyonu tespit edildi

26.12.2020 22:42 | Son Güncelleme: 26.12.2020 23:05
İtalya'da 12 kişi de daha İngiltere kaynaklı koronavirüs mutasyonu tespit edildi

İtalya'da korona virüs salgınında 12 kişi de daha İngiltere kaynaklı koronavirüs mutasyonu tespit edildi.

İtalya'da İngiltere kaynaklı koronavirüs mutasyonu vakaları artıyor. İngiltere ile hava trafiğini kapatan İtalya'da son aylarda İngiltere'den gelen kişilere uygulanan testlerin incelenmesinde farklı bölgelerde 12 yeni vaka daha tespit edildi. Veneto Bölgesi Başkanı Luca Zaia düzenlediği basın toplantısında, bölgesinde İngiltere bağlantılı 5 pozitif vakanın 3'ünde mutasyona uğramış koronavirüse rastlandığını duyurdu. Vakalardan 2'sinin Treviso, 1'inin de Vicenza kentinde olduğu açıklandı.

Campangia bölgesinde ise Pozzuoli Enstitisü tarafından yapılan açıklamada, daha önce İngiltere'den gelen ve Kovid-19 testi pozitif çıkan 115 vaka üzerinde yapılan genom araştırmasında 6 vakada mutasyon tespit edildiği aktarıldı. Pavia San Matteo Polikliniği, Lombardiya Bölgesi'nde 23 ve 24 Aralık'ta İngiltere'den İtalya'ya giriş yapan 2 pozitif vakada İngiltere kaynaklı Covid-19 mutasyonu bulunduğunu duyurdu.Daha önce mutasyonlu bir vaka tespit edilen Puglia Bölgesi'nde ise Sağlık İşleri Müdürlüğü yeni 1 vakanın daha ortaya çıktığını açıkladı.İtalya'nın Ancona kentinde çarşamba günü 1 kişide İngiltere kaynaklı Kovid-19 mutasyonuna rastlanmıştı. Ateş şikayeti üzerine birkaç gün önce moleküler Kovid-19 testi yapılan kişinin İngiltere bağlantılı teması olmadığı açıklanmıştı. Öte yandan İtalya'da şu ana kadar 3 kişi de Kovid-19 mutasyonuna rastlandığı belirtilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Fuat Oktay Hulusi Akar Süleyman Soylu Selahattin Demirtaş
Magazin Gülben Ergen Hatice Şendil Burak Özçivit Murat Dalkılıç
Spor Arda Turan Metin Oktay Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Kız Erkek Çocuk Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İtalya'da 12 kişi de daha İngiltere kaynaklı koronavirüs mutasyonu tespit edildi | Haberler.com Dünya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 23:05:33. #1.15#
title