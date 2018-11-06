İçişleri Bakanı Salvini, Bomba Etkisi Yaratan Fotoğraf Hakkında Konuştu

İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini "terbiyesi" gereği özel hayatını ortaya dökmeyi sevmediğini söylese de, Isoardi'nin "başka önceliklere sahip olması" nedeniyle ayrıldıklarını ima eden bir açıklama yaptı. Salvini ile yaklaşık 3 yıldır ilişki yaşayan televizyon sunucusu Elisa Isoardi, Instagram'da yaptığı paylaşımla bu ilişkinin bittiğini duyurmuştu.

"BAŞARILAR DİLERİM"

Gana'ya ziyarette bulunan Salvini, Facebook, Instagram ve Twitter'dan paylaştığı mesajında şunları söyledi: "Afrika'da göç ve güvenlikle ilgili yoğun bir iş günü geçirdim ama beni İtalya'dan başka bir şey için aradılar... Terbiyem, karakterim ve saygım gereği özel hayatımı asla ortalığa dökmedim ve bunu yapmaya şimdi başlamayacağım, İtalyanlar bununla ilgilenmiyor. Sevdim, bağışladım, elbette bazı hatalarım da olmuştur ama sonuna kadar inandım. Ne yazık ki birilerinin başka öncelikleri vardı. Hayatta başarılar dilerim. Sizi seviyorum dostlarım."

"HUZURLU ŞEKİLDE YATMAYA GİDİYORUM"

Matteo Salvini, Instagram'dan yaptığı bir diğer paylaşımda da "İyi geceler dostlarım, kuşkusuz üzgün ama huzurlu şekilde yatmaya gidiyorum. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler" dedi. Salvini'nin bu mesajlarına, çoğunlukla destek mesajı olmak üzere binlerce yanıt geldi. Öte yandan Salvini'nin özel hayatını herkesle paylaşmayı tercih etmediğini söylerken "Bağışladım" ve "Birilerinin başka öncelikleri vardı" gibi imalı ifadeler seçmesi de dikkat çekti. Salvini'nin "Bağışladım" derken, Isoardi'nin kendisini aldattığı iddialarına atıfta bulunduğu tahmin ediliyor. Geçen yıl, Isoardi'nin başka bir adamla öpüşürken çekilen fotoğrafları magazin dergisi Chi'de yayınlanmıştı. Salvini-Isoardi çiftinin o dönemde ayrılıp yeniden birleştiği iddia ediliyordu. Bazı sosyal medya kullanıcıları Salvini'nin mesajını eleştirerek "Bir çocuk gibi paylaşım yapan bir bakan", "Gerçekten de bizi ilgilendirmiyordu ama yine de paylaştın" gibi mesajlar yazdı.